https://arabic.sputniknews.com/20220219/الطوارئ-في-لوهانسك-حوالي-25-ألفا-من-سكان-الجمهورية-عبروا-بالفعل-الحدود-مع-روسيا-1058842720.html

الطوارئ في لوهانسك: حوالي 25 ألفا من سكان الجمهورية عبروا بالفعل الحدود مع روسيا

الطوارئ في لوهانسك: حوالي 25 ألفا من سكان الجمهورية عبروا بالفعل الحدود مع روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الطوارئ في جمهورية لوهانسك الشعبية، صباح اليوم السبت، إن حوالي 25 ألفا من سكان الجمهورية عبروا بالفعل الحدود مع روسيا، هربًا من تصاعد... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T00:33+0000

2022-02-19T00:33+0000

2022-02-19T00:33+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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روستوف أون دون، روسيا - سبوتنيك. وأعلنت جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، أمس الجمعة، عن إجلاء مواطنيهما إلى منطقة روستوف الروسية بسبب تصعيد التوترات.وقال المتحدث لوزير الطوارئ الروسي بالإنابة إن "25 ألف مواطن عبروا الحدود"، مضيفًا أن هؤلاء هم من استخدموا سيارات شخصية".وأضاف أنه يجري حاليا تشكيل ثلاث قوافل أخرى تضم ما مجموعه 10 آلاف لاجئ.ودخلت إدارة الطوارئ في منطقة روستوف الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب وصول اللاجئين من جمهورية لوغانسك (المعلنة من طرف واحد).وقالت خدمة الطوارئ الروسية في بيان "حاليًا، تم وضع وزارة الطوارئ الروسية في منطقة روستوف في حالة تأهب قصوى. للمساعدة في تنظيم العمل، تم إرسال مجموعات تشغيلية إلى نقاط التفتيش. ومن بينهم متخصصون من وزارة الطوارئ الروسية وهيئة حماية المستهلك ووزارة الصحة".وفي وقت سابق، أمس الجمعة، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، صباح أمس الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار باتجاه مواقع وحداتهم.وصرح روسلان ياكوبوف، ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، لوكالة "سبوتنيك"، بأن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.وقال ممثل جمهورية لوغانسك في المجموعة السياسية الفرعية، روديون ميروشنيك، لـ"سبوتنيك"، بأنه من خلال قصف أراضي جمهوريتي دونباس بالأسلحة الثقيلة، تنتهك كييف عن قصد، إجراءات وقف إطلاق النار في دونباس، الموقعة في صيف عام 2020.صرحت موسكو مرارًا وتكرارًا، أن كييف لا تمتثل لاتفاقيات مينسك وتطيل المفاوضات لحل النزاع، معربةً عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول الناتو إلى الحدود الروسية وزيادة عدد المدربين الغربيين في دونباس.

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