https://arabic.sputniknews.com/20220219/الناطق-باسم-أنصار-الله-يوجه-رسالة-للمراهنين-على-كيان-القبة-الحديدية-1058862370.html
المتحدث باسم "أنصار الله" يوجه رسالة للمراهنين على "كيان القبة الحديدية"
المتحدث باسم "أنصار الله" يوجه رسالة للمراهنين على "كيان القبة الحديدية"
وجه المتحدث الرسمي لجماعة "أنصار الله" اليمنية محمد عبد السلام، اليوم السبت، رسالة لمن وصفهم بالمراهنين على "كيان القبة الحديدية". 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T14:12+0000
2022-02-19T14:12+0000
2022-02-19T14:16+0000
أنصار الله
الحرب على اليمن
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جاء ذلك في تغريدة تطرق فيها إلى فشل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية القبة الحديدية في اعتراض طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" اللبناني في سماء إسرائيل.وقال عبد السلام: "بعد انكشاف هشاشة كيان القبة الحديدية أمام طائرة مسيرة، يفترض بالمراهنين أن يمنحهم أمانا بقدراته الدفاعية أن يراجعوا حساباتهم".ومضى مستدركا: "لأن العاجز عن حماية نفسه هو عن حماية غيره أعجز".وخاطب الناطق باسم "أنصار الله" دول التحالف العربي دون تسميتهم، بالقول: "فقط الخروج من اليمن من يعيد لكم أمانا تنشدونه من غير أهله".وأمس الجمعة، أقر الجيش الإسرائيلي بفشل منظومة القبة الحديدية في اعتراض طائرة مسيرة قال "حزب الله" لاحقا إنه أطلقها في الأجواء الإسرائيلية واستمرت هناك نحو 40 دقيقة قبل أن تعود سالمة إلى لبنان.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
المتحدث باسم "أنصار الله" يوجه رسالة للمراهنين على "كيان القبة الحديدية"
14:12 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 14:16 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
وجه المتحدث الرسمي لجماعة "أنصار الله" اليمنية محمد عبد السلام، اليوم السبت، رسالة لمن وصفهم بالمراهنين على "كيان القبة الحديدية".
جاء ذلك في تغريدة تطرق فيها إلى فشل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية القبة الحديدية
في اعتراض طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" اللبناني في سماء إسرائيل.
وقال عبد السلام: "بعد انكشاف هشاشة كيان القبة الحديدية أمام طائرة مسيرة، يفترض بالمراهنين أن يمنحهم أمانا بقدراته الدفاعية أن يراجعوا حساباتهم".
ومضى مستدركا: "لأن العاجز عن حماية نفسه هو عن حماية غيره أعجز".
وخاطب الناطق باسم "أنصار الله" دول التحالف العربي دون تسميتهم، بالقول: "فقط الخروج من اليمن من يعيد لكم أمانا تنشدونه من غير أهله".
وأمس الجمعة، أقر الجيش الإسرائيلي
بفشل منظومة القبة الحديدية في اعتراض طائرة مسيرة قال "حزب الله" لاحقا إنه أطلقها في الأجواء الإسرائيلية واستمرت هناك نحو 40 دقيقة قبل أن تعود سالمة إلى لبنان.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.