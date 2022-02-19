https://arabic.sputniknews.com/20220219/بعد-انتخابه-فترة-ثانية-أمين-عام-اتحاد-الشغل-التونسي-لن-نقف-مكتوفي-الأيدي-أمام-ما-تمر-به-البلاد-1058847161.html
بعد انتخابه فترة ثانية... أمين عام اتحاد الشغل التونسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما تمر به البلاد
بعد انتخابه فترة ثانية... أمين عام اتحاد الشغل التونسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما تمر به البلاد
أكد الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" التونسي نور الدين الطبوبي، عقب انتخابه لفترة ولاية ثانية أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما تمر به تونس. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T08:05+0000
2022-02-19T08:05+0000
2022-02-19T08:08+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب تصريحات لإذاعة موزاييك أكد الطبوبي أن تونس تمر بمنعطفات صعبة تتطلب إيجاد حلول تونسية تونسية.وقال: "الاتحاد رتّب بيته الداخلي الآن، ولن يبقى مكتوف الأيدي أمام الوضع الذي تمر به تونس"، لافتا إلى أن "ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن في ظل تدهور المقدرة الشرائية في ظل الواقع المتأزم إلا باستقرار، ونضج سياسي، حسب تعبيره.وعن موقف الاتحاد من مسار الـ 25 من يوليو، أكد الطبوبي أن الاتحاد يعتبر "ما حدث في 25 جويلية كان منتظرا"، لافتا إلى أن "المواقف التي تصدر عن الاتحاد مبدئية ومقررات مؤسساتية وليست مواقف صادرة عن الأمين العام أو أي قيادي في المنظمة بصفة شخصية".وقال: "الاتحاد لا يغير مواقفه على هواه وإنما يصدح بها بناء على قناعات وثوابت ومقررات مؤسساتية".وقال: " أي نجاح في تونس يجب أن يلمسه المواطن من قريب أو من بعيد وهو ما لم يجد له أي أثر في ظل عمل الحكومات المتعاقبة يوما بيوم" حسب تعبيره.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/هل-ذاب-الجليد-بين-اتحاد-الشغل-والرئيس-التونسي؟-1056453600.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
بعد انتخابه فترة ثانية... أمين عام اتحاد الشغل التونسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما تمر به البلاد
08:05 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 08:08 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
أكد الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" التونسي نور الدين الطبوبي، عقب انتخابه لفترة ولاية ثانية أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما تمر به تونس.
وحسب تصريحات لإذاعة موزاييك
أكد الطبوبي أن تونس تمر بمنعطفات صعبة تتطلب إيجاد حلول تونسية تونسية.
وقال: "الاتحاد رتّب بيته الداخلي الآن، ولن يبقى مكتوف الأيدي أمام الوضع الذي تمر به تونس"، لافتا إلى أن "ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن في ظل تدهور المقدرة الشرائية في ظل الواقع المتأزم إلا باستقرار، ونضج سياسي، حسب تعبيره.
تصريحات الطبوبي جاءت عقب انتخابه أمينا عاما لاتحاد الشغل التونسي لدورة ثانية لمدة 5 سنوات، ضمن المؤتمر الـ 25 للاتحاد، الذي انعقد في صفاقس، حسب قوله.
وعن موقف الاتحاد من مسار الـ 25 من يوليو، أكد الطبوبي أن الاتحاد
يعتبر "ما حدث في 25 جويلية كان منتظرا"، لافتا إلى أن "المواقف التي تصدر عن الاتحاد مبدئية ومقررات مؤسساتية وليست مواقف صادرة عن الأمين العام أو أي قيادي في المنظمة بصفة شخصية".
وقال: "الاتحاد لا يغير مواقفه على هواه وإنما يصدح بها بناء على قناعات وثوابت ومقررات مؤسساتية".
وكشف أن "هناك توجهات للإتحاد العام التونسي للشغل حسب متطلبات المرحلة وتعقيداتها وصعوباتها التي تمت مناقشتها ضمن أشغال المؤتمر".
وقال: " أي نجاح في تونس يجب أن يلمسه المواطن
من قريب أو من بعيد وهو ما لم يجد له أي أثر في ظل عمل الحكومات المتعاقبة يوما بيوم" حسب تعبيره.