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https://arabic.sputniknews.com/20220219/صلاح-يعلق-على-هدفه-الـ-150-مع-ليفربول-1058878079.html
صلاح يعلق على هدفه الـ 150 مع ليفربول
صلاح يعلق على هدفه الـ 150 مع ليفربول
علق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، على تسجيله الهدف الـ150 مع ناديه طوال مسيرته الاحترافية في الفريق. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T20:14+0000
2022-02-19T20:14+0000
ليفربول
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ونشر النادي الإنجليزي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم السبت، للتعليق على الهدف الثاني الذي أحرزه محمد صلاح في مرمى نورويتش سيتي، بعد تغلب الفريق بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".وقال محمد صلاح على الموقع الرسمي للنادي: "بالطبع أنا سعيد بتسجيل 150 هدفا مع النادي، وفخور دائما بالتسجيل لهذا الفريق، والأهم هو الفوز بالمباريات، وهو ما فعلناه اليوم".وقد تمكن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من قيادة فريقه للفوز على منافسه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" .ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، خلال اللقاء ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق 5 أهداف عن ديوغو غوتا ملاحقه وزميله في الفريق نفسه.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 57 نقطة، ليحتل المركز الثاني في الدوري، من 25 مباراة، بفارق 6 نقاط كاملة خلف مانشستر سيتي المتصدر قبل مواجهته مع توتنهام، اليوم.
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ليفربول, مجتمع

صلاح يعلق على هدفه الـ 150 مع ليفربول

20:14 GMT 19.02.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABOمحمد صلاح بعد تسجيل هدف في مباراة ليفربول ولايبزيغ بدوري أبطال أوروبا
محمد صلاح بعد تسجيل هدف في مباراة ليفربول ولايبزيغ بدوري أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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علق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، على تسجيله الهدف الـ150 مع ناديه طوال مسيرته الاحترافية في الفريق.
ونشر النادي الإنجليزي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم السبت، للتعليق على الهدف الثاني الذي أحرزه محمد صلاح في مرمى نورويتش سيتي، بعد تغلب الفريق بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".
وقال محمد صلاح على الموقع الرسمي للنادي: "بالطبع أنا سعيد بتسجيل 150 هدفا مع النادي، وفخور دائما بالتسجيل لهذا الفريق، والأهم هو الفوز بالمباريات، وهو ما فعلناه اليوم".
وقد تمكن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من قيادة فريقه للفوز على منافسه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" .
ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، خلال اللقاء ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق 5 أهداف عن ديوغو غوتا ملاحقه وزميله في الفريق نفسه.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 57 نقطة، ليحتل المركز الثاني في الدوري، من 25 مباراة، بفارق 6 نقاط كاملة خلف مانشستر سيتي المتصدر قبل مواجهته مع توتنهام، اليوم.
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