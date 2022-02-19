https://arabic.sputniknews.com/20220219/مشاهد-مروعة-لأكثر-من-100-سيارة-إثر-حادث-في-بريطانيا-بسبب-العاصفة-يونيس-1058860723.html
مشاهد مروعة لأكثر من 100 سيارة إثر حادث في بريطانيا بسبب العاصفة "يونيس".. فيديو
مشاهد مروعة لأكثر من 100 سيارة إثر حادث في بريطانيا بسبب العاصفة "يونيس".. فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مروعا يظهر قرابة الـ100 سيارة في حالة اصطدام على إحدى الطرق السريعة في بريطانيا، بسبب العاصفة يونيس. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T13:17+0000
2022-02-19T13:17+0000
2022-02-19T13:21+0000
بريطانيا
حوادث
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وحسب ما وثقته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أظهر مقطع مصور عددا كبيرا من السيارات في حالة تحطم كامل عقب حادث على طريق إلينوي السريع.وقد أصدرت السلطات البريطانية تحذيرًا من السفر، بعد اصطدام الأشجار المتساقطة بمسارات القطارات، بسبب العاصفة "يونيس".وتوقعت السلطات البريطانية أن تستمر فوضى السفر بسبب العاصفة اليوم، مع بدء السلطات جهود كبيرة من أجل تنظيف الطرق من حطام الأشجار وغيرها.وبينما أدت الظروف المصاحبة للعاصفة إلى اضطرابات السفر وإلغاء الرحلات وانقطاع التيار الكهربائي، فقد تعطلت شبكات القطارات بسبب الحطام المتطاير، ووقعت أضرار جسيمة في المباني والمنازل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, حوادث
مشاهد مروعة لأكثر من 100 سيارة إثر حادث في بريطانيا بسبب العاصفة "يونيس".. فيديو
13:17 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 13:21 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مروعا يظهر قرابة الـ100 سيارة في حالة اصطدام على إحدى الطرق السريعة في بريطانيا، بسبب العاصفة يونيس.
وحسب ما وثقته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أظهر مقطع مصور عددا كبيرا من السيارات في حالة تحطم كامل عقب حادث على طريق إلينوي السريع.
وقد أصدرت السلطات البريطانية
تحذيرًا من السفر، بعد اصطدام الأشجار المتساقطة بمسارات القطارات، بسبب العاصفة "يونيس".
وأصدرت مجموعة من شبكات السكك الحديدية البريطانية، صباح اليوم السبت، إشعارًا آخر بـ "لا تسافر" بعد أن أثارت العاصفة "يونيس" اضطرابا واسعا في السفر، أمس الجمعة.
وتوقعت السلطات البريطانية
أن تستمر فوضى السفر بسبب العاصفة اليوم، مع بدء السلطات جهود كبيرة من أجل تنظيف الطرق من حطام الأشجار وغيرها.
وأمس حثت السلطات الملايين على البقاء في منازلهم، حيث ضربت واحدة من أسوأ العواصف المملكة المتحدة، بلغت قوة الرياح 122 ميل في الساعة، محطمة الأرقام القياسية.
وبينما أدت الظروف المصاحبة للعاصفة إلى اضطرابات السفر وإلغاء الرحلات وانقطاع التيار الكهربائي، فقد تعطلت شبكات القطارات بسبب الحطام المتطاير، ووقعت أضرار جسيمة في المباني والمنازل.