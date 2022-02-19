https://arabic.sputniknews.com/20220219/مصر-للطيران-تشيد-بكفاءة-قائد-رحلة-لندن-في-تعامله-مع-العاصفة-يونيس-فيديو--1058865511.html
مصر للطيران تشيد بكفاءة قائد رحلة لندن في تعامله مع العاصفة "يونيس"... فيديو
مصر للطيران تشيد بكفاءة قائد رحلة لندن في تعامله مع العاصفة "يونيس"... فيديو
أشادت شركة مصر للطيران بكفاءة أحد طياريها في التعامل مع تداعيات العاصفة "يونيس" أثناء الهبوط في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T15:08+0000
2022-02-19T15:08+0000
2022-02-19T15:08+0000
مصر للطيران
مطار هيثرو
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وقالت شركة مصر للطيران في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة، أشاد بأداء الطيار وليد مراد قائد الرحلة رقم MS777 من طراز بوينغ وطاقم الرحلة المعاون له.وعزت ذلك إلى تعاملهم بحرفية ومهارة عالية أثناء هبوط الطائرة في مطار هيثرو وسط ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها بريطانيا خلال الساعات الماضية بسبب تعرضها للعاصفة "يونيس".وقال أبوالعينين إن هذا الموقف ليس بجديد على أبناء الشركة الوطنية، مؤكدا أن جميع طياري الشركة مشهود لهم بالكفاءة والاحترافية العالية في التعامل مع مختلف المواقف والظروف الطارئة، والتدريب على أعلى مستوى خاصة في مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الإقلاع والهبوط.وتسببت العاصفة يونيس في عدم تمكن كثير من الرحلات الجوية من الهبوط وتحويل مسار الكثير من الرحلات من مطار هيثرو إلى مطارات أخرى.كما ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها الجوية في مطارات لندن.ودعا مكتب الأرصاد الجوية البريطانيين إلى البقاء في بيوتهم، وأصدر إنذارا "أحمر" الذي يشير إلى وجود خطر على الأرواح جنوب غربي إنجلترا وجنوبي ويلز.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر للطيران, مطار هيثرو
مصر للطيران تشيد بكفاءة قائد رحلة لندن في تعامله مع العاصفة "يونيس"... فيديو
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أشادت شركة مصر للطيران بكفاءة أحد طياريها في التعامل مع تداعيات العاصفة "يونيس" أثناء الهبوط في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن.
وقالت شركة مصر للطيران
في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة، أشاد بأداء الطيار وليد مراد قائد الرحلة رقم MS777 من طراز بوينغ وطاقم الرحلة المعاون له.
وعزت ذلك إلى تعاملهم بحرفية ومهارة عالية أثناء هبوط الطائرة في مطار هيثرو وسط ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها بريطانيا خلال الساعات الماضية بسبب تعرضها للعاصفة "يونيس".
وقال أبوالعينين إن هذا الموقف ليس بجديد على أبناء الشركة الوطنية، مؤكدا أن جميع طياري الشركة مشهود لهم بالكفاءة والاحترافية العالية في التعامل مع مختلف المواقف والظروف الطارئة، والتدريب على أعلى مستوى خاصة في مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الإقلاع والهبوط.
وتسببت العاصفة يونيس
في عدم تمكن كثير من الرحلات الجوية من الهبوط وتحويل مسار الكثير من الرحلات من مطار هيثرو إلى مطارات أخرى.
كما ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها الجوية في مطارات لندن.
ودعا مكتب الأرصاد الجوية البريطانيين إلى البقاء في بيوتهم، وأصدر إنذارا "أحمر" الذي يشير إلى وجود خطر على الأرواح جنوب غربي إنجلترا وجنوبي ويلز.