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https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزراء-خارجية-مجموعة-السبع-مستعدون-للحوار-مع-روسيا-بشأن-الأمن-الأوروبي-والحد-من-التسلح-1058874030.html
وزراء خارجية مجموعة السبع: مستعدون للحوار مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي و"الحد من التسلح"
وزراء خارجية مجموعة السبع: مستعدون للحوار مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي و"الحد من التسلح"
أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم السبت، "استعداد بلادهم للحوار مع روسيا حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأمن الأوروبي والحد من التسلح... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T18:03+0000
2022-02-19T18:03+0000
روسيا
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وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك: "أخذنا بالاعتبار التصريحات الروسية الأخيرة عن استعداد روسيا للانخراط دبلوماسيا، ونحن نؤكد التزامنا تجاه روسيا بمواصلة الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الأمن الأوروبي، وبناء الثقة والحد من التسلح والشفافية، ونجدد التأكيد على التزامنا بإيجاد حل سلمي ودبلوماسي للأزمة الحالية".ودعا البيان، روسيا إلى "اختيار مسار الدبلوماسية فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، وسحب قواتها العسكرية من الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدول الغربية لم تر أي دليل على سحب موسكو لقواتها العسكرية من الحدود مع أوكرانيا".وجاء في البيان: "إن زيادة انتهاكات نظام وقف إطلاق النار على خط التماس في الأيام الأخيرة مقلقة للغاية. نحن ندين استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي للمناطق المدنية، وهو ما ينتهك بشكل واضح اتفاقات مينسك".وأضاف البيان أن "تنفيذ اتفاقات مينسك، هو الطريق الوحيد، للوصول لتسوية سياسية دائمة للأزمة في شرق أوكرانياوتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو" على حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزيرة-الخارجية-البريطانية-تهدد-بحظر-الأوليغارشية-الروسية-في-حالة-الغزو-الروسي-لأوكرانيا-1058870576.html
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روسيا

وزراء خارجية مجموعة السبع: مستعدون للحوار مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي و"الحد من التسلح"

18:03 GMT 19.02.2022
© AFP 2022 / Vincenzo PINTOمجموعة الدول السبع الكبرى
مجموعة الدول السبع الكبرى - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AFP 2022 / Vincenzo PINTO
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أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم السبت، "استعداد بلادهم للحوار مع روسيا حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأمن الأوروبي والحد من التسلح وتعزيز الثقة".
وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك: "أخذنا بالاعتبار التصريحات الروسية الأخيرة عن استعداد روسيا للانخراط دبلوماسيا، ونحن نؤكد التزامنا تجاه روسيا بمواصلة الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الأمن الأوروبي، وبناء الثقة والحد من التسلح والشفافية، ونجدد التأكيد على التزامنا بإيجاد حل سلمي ودبلوماسي للأزمة الحالية".
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
وزيرة الخارجية البريطانية تهدد بحظر "الأوليغارشية" الروسية في حالة "الغزو الروسي" لأوكرانيا
16:44 GMT
ودعا البيان، روسيا إلى "اختيار مسار الدبلوماسية فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، وسحب قواتها العسكرية من الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدول الغربية لم تر أي دليل على سحب موسكو لقواتها العسكرية من الحدود مع أوكرانيا".
وجاء في البيان: "إن زيادة انتهاكات نظام وقف إطلاق النار على خط التماس في الأيام الأخيرة مقلقة للغاية. نحن ندين استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي للمناطق المدنية، وهو ما ينتهك بشكل واضح اتفاقات مينسك".
وأضاف البيان أن "تنفيذ اتفاقات مينسك، هو الطريق الوحيد، للوصول لتسوية سياسية دائمة للأزمة في شرق أوكرانيا
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو" على حدودها.
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خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
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