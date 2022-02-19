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وزير الخارجية السعودي: لبنان بحاجة إلى تكثيف الإصلاح
وزير الخارجية السعودي: لبنان بحاجة إلى تكثيف الإصلاح
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن على لبنان أن يقدم إشارات أقوى بأنه جاد بشأن الإصلاح ليحصل على دعم من المجتمع الدولي فيما يواجه أزمة... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T18:22+0000
2022-02-19T18:22+0000
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أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير السعودي، مساء اليوم السبت، في مؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب وكالة "رويترز".وقال بن فرحان: "لبنان يحتاج أولا إلى إنقاذ نفسه بنشاط ... نحتاج إلى إشارة أقوى من الهيئة السياسية اللبنانية بأنهم يسيرون للأمام".وقال إن ذلك يشمل استقرار الاقتصاد ومعالجة قضايا الفساد وسوء الإدارة وكذلك "التدخل الإقليمي وفقدان سيادة الدولة".ووصلت علاقات لبنان بالخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، التي كانت في السابق مانحا رئيسيا لبيروت، إلى الحضيض العام الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.
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لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم

وزير الخارجية السعودي: لبنان بحاجة إلى تكثيف الإصلاح

18:22 GMT 19.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن على لبنان أن يقدم إشارات أقوى بأنه جاد بشأن الإصلاح ليحصل على دعم من المجتمع الدولي فيما يواجه أزمة مالية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير السعودي، مساء اليوم السبت، في مؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب وكالة "رويترز".
وقال بن فرحان: "لبنان يحتاج أولا إلى إنقاذ نفسه بنشاط ... نحتاج إلى إشارة أقوى من الهيئة السياسية اللبنانية بأنهم يسيرون للأمام".
وقال إن ذلك يشمل استقرار الاقتصاد ومعالجة قضايا الفساد وسوء الإدارة وكذلك "التدخل الإقليمي وفقدان سيادة الدولة".
ووصلت علاقات لبنان بالخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، التي كانت في السابق مانحا رئيسيا لبيروت، إلى الحضيض العام الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.
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