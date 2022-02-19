https://arabic.sputniknews.com/20220219/جورج-قرداحي-للسعودية-لست-الوحيد-الذي-وصف-الحرب-في-اليمن-بأنها-عبثية-1058861425.html
جورج قرداحي للسعودية: لست الوحيد الذي وصف الحرب في اليمن بأنها "عبثية"
جورج قرداحي للسعودية: لست الوحيد الذي وصف الحرب في اليمن بأنها "عبثية"
قال وزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي، إنه "لم يرد أن تكون استقالته طلقة في الهواء"، وذلك إثر الأزمة الأخيرة التي شهدها لبنان مع السعودية وعدد من دول... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T13:46+0000
2022-02-19T13:46+0000
2022-02-19T13:46+0000
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وأضاف قرداحي، في مقابلة مع وكالة تسنيم الإيرانية، أنه "كان يريد أن تكون لاستقالته مردود عملي وإيجابي بالنسبة للبنان وأن تعود العلاقات مع دول الخليج التي لا يوجد عداء معها"، مشيرا إلى أنه "ليس الوحيد الذي وصف الحرب في اليمن بأنها عبثية".وتابع: "هم تمسكوا بالعبارة حتى يوجدوا مشكلة مع لبنان كعذر للانسحاب منه نهائيا"، مردفا: "الجميع يعلم أن السعودية مستاءة من الأوضاع اللبنانية، ليس فقط بسبب حزب الله، ولكن أيضا بسبب حلفائها الذين تتعامل معهم وخيبة أمل منهم".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج، بعد نشر مقابلة متلفزة، جرى تسجيلها مع قرداحي قبل توليه مهام منصبه، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".وما فاقم الأزمة أكثر، رفض الوزير السابق الاعتذار عن تصريحاته، التي أثارت عاصفة من الانتقادات في دول الخليج العربية.وأعلنت السعودية في خضم الأزمة استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيهاوفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن قرداحي استقالته من منصبه، ليمهد الطريق لإعادة العلاقات لطبيعتها، وهو ما بدأ خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية الشهر الماضي واجتماعه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وابن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث وعد الجانب السعودي بـ"فتح صفحة جديدة مع لبنان".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/جورج-قرداحي-سيعلم-المسؤولون-أنني-لم-أقل-إلا-الحق-وأن-حرب-اليمن-عبثية-1058830289.html
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أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن
جورج قرداحي للسعودية: لست الوحيد الذي وصف الحرب في اليمن بأنها "عبثية"
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قال وزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي، إنه "لم يرد أن تكون استقالته طلقة في الهواء"، وذلك إثر الأزمة الأخيرة التي شهدها لبنان مع السعودية وعدد من دول الخليج.
وأضاف قرداحي، في مقابلة مع وكالة تسنيم الإيرانية
، أنه "كان يريد أن تكون لاستقالته مردود عملي وإيجابي بالنسبة للبنان وأن تعود العلاقات مع دول الخليج التي لا يوجد عداء معها"، مشيرا إلى أنه "ليس الوحيد الذي وصف الحرب في اليمن بأنها عبثية".
وتابع: "هم تمسكوا بالعبارة حتى يوجدوا مشكلة مع لبنان كعذر للانسحاب منه نهائيا"، مردفا: "الجميع يعلم أن السعودية مستاءة من الأوضاع اللبنانية، ليس فقط بسبب حزب الله، ولكن أيضا بسبب حلفائها الذين تتعامل معهم وخيبة أمل منهم".
وأكد أنه "لا يملك جوابا بشأن متى تتحسن العلاقات بين لبنان ودول الخليج"، قائلا: "قد تكون هناك نية لدى أشقائنا في الخليج أن يساعدوا لبنان، ولكن لا أعتقد أنهم سيقدموا على المساعدة في هذه الأجواء ليس فقط بسبب حزب الله ولكن بسبب التركيبة التي لا توحي لهم بالثقة".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج
، بعد نشر مقابلة متلفزة، جرى تسجيلها مع قرداحي قبل توليه مهام منصبه، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".
وما فاقم الأزمة أكثر، رفض الوزير السابق الاعتذار عن تصريحاته، التي أثارت عاصفة من الانتقادات في دول الخليج العربية.
وأعلنت السعودية في خضم الأزمة استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن قرداحي استقالته من منصبه
، ليمهد الطريق لإعادة العلاقات لطبيعتها، وهو ما بدأ خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية الشهر الماضي واجتماعه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وابن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث وعد الجانب السعودي بـ"فتح صفحة جديدة مع لبنان".