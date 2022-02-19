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https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزير-الدفاع-الأمريكي-روسيا-وضعت-كل-القدرات-التي-تحتاجها-على-حدود-أوكرانيا-فيديو-1058846430.html
وزير الدفاع الأمريكي: روسيا وضعت كل القدرات التي تحتاجها على حدود أوكرانيا... فيديو
وزير الدفاع الأمريكي: روسيا وضعت كل القدرات التي تحتاجها على حدود أوكرانيا... فيديو
جدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تأكيد مواقف بلاده السابقة حول الهجوم الروسي المزعوم على أوكرانيا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T07:24+0000
2022-02-19T07:24+0000
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال أوستن في مقابلة مع شبكة "ABC" الأمريكية سوف تذاع غدا الأحد، أن "روسيا وضعت كل القدرات التي تحتاجها بالقرب من حدود أوكرانيا لتنفيذ غزو ناجح.وأضاف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه عدة خيارات متاحة، ويمكنه الهجوم في وقت قصير". حسب تعبيره.وتابع "لا أظن أنها خدعة".وعن إعادة بعض القوات والمعدات الروسية إلى أماكن تمركزها، أجاب أوستن بأن "الدعم اللوجسيتي والطبي والطيران القتالي في المنطقة الحدودية وليس فقط الأسلحة العسكرية يشير إلى عكس ذلك".تأتي تصريحات أوستن، تكملة لما زعمه الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه واثق تماما من أن قرار الغزو والهجوم اتخذ، وقد يطال كييف أيضاً وليس فقط شرق أوكرانيا.ونفت روسيا مرارا الاتهامات التي تقول إنها تعتزم غزو أوكرانيا أو أي دولة أخرى، مع تأكيد مخاوفها من نشاط الناتو في أوروبا الشرقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/سلطات-دونيتسك-ولوهانسك-القوات-الأوكرانية-مستمرة-في-قصف-دونباس-بقذائف-محظورة-1058843005.html
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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي: روسيا وضعت كل القدرات التي تحتاجها على حدود أوكرانيا... فيديو

07:24 GMT 19.02.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIقائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن
قائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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جدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تأكيد مواقف بلاده السابقة حول الهجوم الروسي المزعوم على أوكرانيا.
وقال أوستن في مقابلة مع شبكة "ABC" الأمريكية سوف تذاع غدا الأحد، أن "روسيا وضعت كل القدرات التي تحتاجها بالقرب من حدود أوكرانيا لتنفيذ غزو ناجح.
وأضاف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه عدة خيارات متاحة، ويمكنه الهجوم في وقت قصير". حسب تعبيره.
وتابع "لا أظن أنها خدعة".
وعن إعادة بعض القوات والمعدات الروسية إلى أماكن تمركزها، أجاب أوستن بأن "الدعم اللوجسيتي والطبي والطيران القتالي في المنطقة الحدودية وليس فقط الأسلحة العسكرية يشير إلى عكس ذلك".
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
سلطات دونيتسك ولوغانسك: القوات الأوكرانية مستمرة في قصف دونباس بقذائف محظورة
01:13 GMT
تأتي تصريحات أوستن، تكملة لما زعمه الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه واثق تماما من أن قرار الغزو والهجوم اتخذ، وقد يطال كييف أيضاً وليس فقط شرق أوكرانيا.
ونفت روسيا مرارا الاتهامات التي تقول إنها تعتزم غزو أوكرانيا أو أي دولة أخرى، مع تأكيد مخاوفها من نشاط الناتو في أوروبا الشرقية.
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