https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزير-الدفاع-الأمريكي-روسيا-وضعت-كل-القدرات-التي-تحتاجها-على-حدود-أوكرانيا-فيديو-1058846430.html
وزير الدفاع الأمريكي: روسيا وضعت كل القدرات التي تحتاجها على حدود أوكرانيا... فيديو
وزير الدفاع الأمريكي: روسيا وضعت كل القدرات التي تحتاجها على حدود أوكرانيا... فيديو
جدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تأكيد مواقف بلاده السابقة حول الهجوم الروسي المزعوم على أوكرانيا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T07:24+0000
2022-02-19T07:24+0000
2022-02-19T07:24+0000
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال أوستن في مقابلة مع شبكة "ABC" الأمريكية سوف تذاع غدا الأحد، أن "روسيا وضعت كل القدرات التي تحتاجها بالقرب من حدود أوكرانيا لتنفيذ غزو ناجح.وأضاف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه عدة خيارات متاحة، ويمكنه الهجوم في وقت قصير". حسب تعبيره.وتابع "لا أظن أنها خدعة".وعن إعادة بعض القوات والمعدات الروسية إلى أماكن تمركزها، أجاب أوستن بأن "الدعم اللوجسيتي والطبي والطيران القتالي في المنطقة الحدودية وليس فقط الأسلحة العسكرية يشير إلى عكس ذلك".تأتي تصريحات أوستن، تكملة لما زعمه الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه واثق تماما من أن قرار الغزو والهجوم اتخذ، وقد يطال كييف أيضاً وليس فقط شرق أوكرانيا.ونفت روسيا مرارا الاتهامات التي تقول إنها تعتزم غزو أوكرانيا أو أي دولة أخرى، مع تأكيد مخاوفها من نشاط الناتو في أوروبا الشرقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/سلطات-دونيتسك-ولوهانسك-القوات-الأوكرانية-مستمرة-في-قصف-دونباس-بقذائف-محظورة-1058843005.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الأمريكي: روسيا وضعت كل القدرات التي تحتاجها على حدود أوكرانيا... فيديو
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جدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تأكيد مواقف بلاده السابقة حول الهجوم الروسي المزعوم على أوكرانيا.
وقال أوستن في مقابلة مع شبكة "ABC" الأمريكية سوف تذاع غدا الأحد، أن "روسيا وضعت كل القدرات التي تحتاجها بالقرب من حدود أوكرانيا لتنفيذ غزو ناجح.
وأضاف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لديه عدة خيارات متاحة، ويمكنه الهجوم في وقت قصير". حسب تعبيره.
وتابع "لا أظن أنها خدعة".
وعن إعادة بعض القوات والمعدات الروسية إلى أماكن تمركزها، أجاب أوستن بأن "الدعم اللوجسيتي والطبي والطيران القتالي في المنطقة الحدودية وليس فقط الأسلحة العسكرية يشير إلى عكس ذلك".
تأتي تصريحات أوستن، تكملة لما زعمه الرئيس الأمريكي جو بايدن
أنه واثق تماما من أن قرار الغزو والهجوم اتخذ، وقد يطال كييف أيضاً وليس فقط شرق أوكرانيا.
ونفت روسيا
مرارا الاتهامات التي تقول إنها تعتزم غزو أوكرانيا أو أي دولة أخرى، مع تأكيد مخاوفها من نشاط الناتو في أوروبا الشرقية.