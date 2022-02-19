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وفاة شومة العنزي... راعية الإبل السعودية الشهيرة
وفاة شومة العنزي... راعية الإبل السعودية الشهيرة
توفيت، اليوم السبت، راعية الإبل السعودية الشهيرة شومة العنزي، التي تجاوز عمرها الـ 90 عاما. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T21:19+0000
2022-02-19T21:19+0000
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أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك شبكة "العربية نت"، مشيرة إلى أنها توفيت في مستشفى القريات، شمال السعودية بعد صراع مع المرض.اشتهرت العنزي بمعايشتها للإبل في المملكة منذ عشرات السنين ورغم كبر سنها إلا أنها ظلت تمارس عملها دون كلل.ولفتت الشبكة إلى أن شومة العنزي، لا تزال ترعى الإبل منذ نحو 30 عاما من أجل رعاية أبنائها بعدما توفي زوجها.يذكر أن راعية الإبل السعودية ظلت في المستشفى نحو 20 يوما قبل أن تتدهور حالتها الصحية ويتم إعلان وفاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/فيديو-يوثق-ماذا-حدث-للإبل-في-السعودية-بسبب-شدة-البرد-1056743179.html
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منوعات, أخبار السعودية اليوم

وفاة شومة العنزي... راعية الإبل السعودية الشهيرة

21:19 GMT 19.02.2022
© Sputnik . M.HEMEDAمشاركة المرأة لأول مرة في مسابقة "ملكة جمال الإبل" في السعودية
مشاركة المرأة لأول مرة في مسابقة ملكة جمال الإبل في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . M.HEMEDA
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توفيت، اليوم السبت، راعية الإبل السعودية الشهيرة شومة العنزي، التي تجاوز عمرها الـ 90 عاما.
ذكرت ذلك شبكة "العربية نت"، مشيرة إلى أنها توفيت في مستشفى القريات، شمال السعودية بعد صراع مع المرض.
اشتهرت العنزي بمعايشتها للإبل في المملكة منذ عشرات السنين ورغم كبر سنها إلا أنها ظلت تمارس عملها دون كلل.
ولفتت الشبكة إلى أن شومة العنزي، لا تزال ترعى الإبل منذ نحو 30 عاما من أجل رعاية أبنائها بعدما توفي زوجها.
عرضت الإبل خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بمنطقة رماح على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، السعودية 8 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
فيديو يوثق ماذا حدث للإبل في السعودية بسبب شدة البرد
20 يناير, 11:32 GMT
يذكر أن راعية الإبل السعودية ظلت في المستشفى نحو 20 يوما قبل أن تتدهور حالتها الصحية ويتم إعلان وفاتها.
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