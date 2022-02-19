https://arabic.sputniknews.com/20220219/وفاة-شومة-العنزي-راعية-الإبل-السعودية-الشهيرة-1058879572.html
وفاة شومة العنزي... راعية الإبل السعودية الشهيرة
وفاة شومة العنزي... راعية الإبل السعودية الشهيرة
توفيت، اليوم السبت، راعية الإبل السعودية الشهيرة شومة العنزي، التي تجاوز عمرها الـ 90 عاما. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T21:19+0000
2022-02-19T21:19+0000
2022-02-19T21:19+0000
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أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك شبكة "العربية نت"، مشيرة إلى أنها توفيت في مستشفى القريات، شمال السعودية بعد صراع مع المرض.اشتهرت العنزي بمعايشتها للإبل في المملكة منذ عشرات السنين ورغم كبر سنها إلا أنها ظلت تمارس عملها دون كلل.ولفتت الشبكة إلى أن شومة العنزي، لا تزال ترعى الإبل منذ نحو 30 عاما من أجل رعاية أبنائها بعدما توفي زوجها.يذكر أن راعية الإبل السعودية ظلت في المستشفى نحو 20 يوما قبل أن تتدهور حالتها الصحية ويتم إعلان وفاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/فيديو-يوثق-ماذا-حدث-للإبل-في-السعودية-بسبب-شدة-البرد-1056743179.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار السعودية اليوم
وفاة شومة العنزي... راعية الإبل السعودية الشهيرة
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توفيت، اليوم السبت، راعية الإبل السعودية الشهيرة شومة العنزي، التي تجاوز عمرها الـ 90 عاما.
ذكرت ذلك شبكة "العربية نت"، مشيرة إلى أنها توفيت في مستشفى
القريات، شمال السعودية بعد صراع مع المرض.
اشتهرت العنزي بمعايشتها للإبل في المملكة منذ عشرات السنين ورغم كبر سنها إلا أنها ظلت تمارس عملها دون كلل.
ولفتت الشبكة إلى أن شومة العنزي، لا تزال ترعى الإبل منذ نحو 30 عاما من أجل رعاية أبنائها بعدما توفي زوجها.
يذكر أن راعية الإبل
السعودية ظلت في المستشفى نحو 20 يوما قبل أن تتدهور حالتها الصحية ويتم إعلان وفاتها.