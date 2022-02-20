https://arabic.sputniknews.com/20220220/أردوغان-يعتزم-مناقشة-الأزمة-الأوكرانية-هاتفيا-مع-بوتين-خلال-الأيام-المقبلة-1058919874.html
أردوغان يعتزم مناقشة الأزمة الأوكرانية هاتفيا مع بوتين خلال الأيام المقبلة
أردوغان يعتزم مناقشة الأزمة الأوكرانية هاتفيا مع بوتين خلال الأيام المقبلة
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمناقشة سبل خفض التوتر الحالي بين... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T17:44+0000
2022-02-20T17:44+0000
2022-02-20T17:44+0000
العالم
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريحات لصحيفة "خبر"، إن عرض الرئاسة التركية لعقد اجتماع بين زعيمي روسيا وأوكرانيا هو "الأكثر أهمية" للتغلب على الأزمة، مضيفا أن جهود الرئيس التركي مستمرة لعقد مثل هذا الاجتماع.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك.وأكد بوتين لماكرون خلال الاتصال الهاتفي أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك.ولفت بوتين انتباه ماكرون إلى أن إمداد حلف الناتو لأوكرانيا بالسلاح يدفعها لحل الأزمة في دونباس عسكريا.وختم البيان: "اتفق بوتين وماكرون على أهمية تكثيف جهود البحث عن حلول للأزمة في دونباس عبر خطوط وزارات الخارجية والمستشارين السياسيين لصيغة نورماندي".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/جمهورية-دونيتسك-ترد-على-مصادر-نيران-الجيش-الأوكراني-المحظورة-باتفاقيات-مينسك-1058916919.html
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العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يعتزم مناقشة الأزمة الأوكرانية هاتفيا مع بوتين خلال الأيام المقبلة
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يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمناقشة سبل خفض التوتر الحالي بين روسيا وأوكرانيا.
أنقرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريحات لصحيفة "خبر"، إن عرض الرئاسة التركية لعقد اجتماع بين زعيمي روسيا وأوكرانيا هو "الأكثر أهمية" للتغلب على الأزمة، مضيفا أن جهود الرئيس التركي مستمرة لعقد مثل هذا الاجتماع.
وتابع أنه ستكون هناك مكالمة هاتفية أخرى مع الرئيس بوتين حول الأزمة الأوكرانية خلال الأيام المقبلة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، قد أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك.
وجاء في بيان الكرملين: "أشار بوتين خلال اتصال هاتفي مع ماكرون إلى أن استفزازات العسكريين الأوكرانيين هي سبب التصعيد في دونباس".
وأكد بوتين لماكرون خلال الاتصال الهاتفي أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك.
ولفت بوتين انتباه ماكرون إلى أن إمداد حلف الناتو لأوكرانيا بالسلاح يدفعها لحل الأزمة في دونباس عسكريا.
وبخصوص مطالب روسيا الأمنية قال بوتين: "على الولايات المتحدة وحلف الناتو التعاطي بجدية مع مطالب روسيا الأمنية وتقديم إجابات موضوعية".
وختم البيان: "اتفق بوتين وماكرون على أهمية تكثيف جهود البحث عن حلول للأزمة في دونباس عبر خطوط وزارات الخارجية والمستشارين السياسيين لصيغة نورماندي".