https://arabic.sputniknews.com/20220220/جمهورية-دونيتسك-ترد-على-مصادر-نيران-الجيش-الأوكراني-المحظورة-باتفاقيات-مينسك-1058916919.html
جمهورية دونيتسك ترد على مصادر نيران الجيش الأوكراني المحظورة باتفاقيات مينسك
جمهورية دونيتسك ترد على مصادر نيران الجيش الأوكراني المحظورة باتفاقيات مينسك
أكد مصدر رسمي تابع للقوات الشعبية في جمهورية دونيتسك للصحفيين، اليوم الأحد، أن وحدات تابعة لجمهورية دونيتسك، أجبرت على الرد على مصادر النيران التي تم إطلاقها... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T16:46+0000
2022-02-20T16:46+0000
2022-02-20T16:46+0000
روسيا
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وقال المتحدث: "من أجل حماية السكان المدنيين، أجبر المدافعون عنا على الرد على نيران أسلحة تم حظرها في اتفاقيات مينسك، وقمعوا نقاط إطلاق النار للعدو".وكان ممثل القوات الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك، قد قال في وقت سابق من اليوم: "من الجدير بالذكر أنه خلال قصف قرية زايتسيفو، استخدم المسلحون الأوكرانيون قذائف(RHV-HEF) من عيار 30 ملم وهي قنابل آلية صنعها مصنع أرسنال البلغاري".في وقت سابق، ومع تصاعد الوضع الأمني في دونباس، وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، قيام قوات الأمن الأوكرانية بعشرات الهجمات على المناطق المدنية.انعقد اجتماع لجنة حالات الطوارئ بشأن الوضع مع اللاجئين من دونيتسك ولوغانسك في روستوف، صباح اليوم الأحد.وقال تشيبريان للصحفيين: "المعلومات تفيد بأن أكثر من 40 ألف شخص أجبروا على مغادرة المناطق المجاورة لأوكرانيا ووصلوا إلى الأراضي الروسية. وهم الآن موجودون بشكل أساسي في منطقة روستوف".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/الجيش-الأوكراني-يستخدم-ذخيرة-من-صنع-أرسنال-البلغارية-في-عمليات-القصف-1058898781.html
https://arabic.sputniknews.com/20220220/مدن-روسية-تستقبل-لاجئين-من-دونيتسك-ولوغانسك-وتنظم-خطط-دعم-إسعافية-1058914911.html
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روسيا, العالم
جمهورية دونيتسك ترد على مصادر نيران الجيش الأوكراني المحظورة باتفاقيات مينسك
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أكد مصدر رسمي تابع للقوات الشعبية في جمهورية دونيتسك للصحفيين، اليوم الأحد، أن وحدات تابعة لجمهورية دونيتسك، أجبرت على الرد على مصادر النيران التي تم إطلاقها من قبل الجيش الأوكراني، والتي استخدم فيها أسلحة تم حظرها في اتفاقيات مينسك.
وقال المتحدث: "من أجل حماية السكان المدنيين، أجبر المدافعون عنا على الرد على نيران أسلحة تم حظرها في اتفاقيات مينسك، وقمعوا نقاط إطلاق النار للعدو".
وكان ممثل القوات الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك، قد قال في وقت سابق من اليوم: "من الجدير بالذكر أنه خلال قصف قرية زايتسيفو، استخدم المسلحون الأوكرانيون قذائف(RHV-HEF) من عيار 30 ملم وهي قنابل آلية صنعها مصنع أرسنال البلغاري".
وشدد على أن هذه الحقيقة تؤكد كيف "يضخ الغرب لأوكرانيا" أسلحة فتاكة لاستخدامها في إطلاق النار على أراضي الجمهوريات.
في وقت سابق، ومع تصاعد الوضع الأمني في دونباس، وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، قيام قوات الأمن الأوكرانية بعشرات الهجمات على المناطق المدنية.
قال القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي ألكسندر تشيبريان، إن أكثر من 40 ألف لاجئ من دونباس وصلوا حتى الآن بالفعل إلى روسيا.
انعقد اجتماع لجنة حالات الطوارئ بشأن الوضع مع اللاجئين
من دونيتسك ولوغانسك في روستوف، صباح اليوم الأحد.
وقال تشيبريان للصحفيين: "المعلومات تفيد بأن أكثر من 40 ألف شخص أجبروا على مغادرة المناطق المجاورة لأوكرانيا ووصلوا إلى الأراضي الروسية. وهم الآن موجودون بشكل أساسي في منطقة روستوف".