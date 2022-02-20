https://arabic.sputniknews.com/20220220/أنطونوف-لا-يمكن-دعوة-روسيا-للتعاون-في-الحد-من-التسلح-بالتزامن-مع-تعزيز-قدرات-الناتو-1058921449.html
أنطونوف: لا يمكن دعوة روسيا للتعاون في الحد من التسلح بالتزامن مع تعزيز قدرات "الناتو"
أنطونوف: لا يمكن دعوة روسيا للتعاون في الحد من التسلح بالتزامن مع تعزيز قدرات "الناتو"
أكد السفير الروسي في أمريكا، أناتولي أنطونوف، اليوم الأحد، أنه لا يمكن دعوة روسيا للتعاون في قضية الحد من التسلح، في الوقت الذي يعمل فيه حلف شمال الأطلسي... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T18:20+0000
2022-02-20T18:20+0000
2022-02-20T18:20+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في مقابلة مع قناة "سي. بي. إس" الأمريكية، نشرت محتواها السفارة الروسية على صفحتها في موقع "فيسبوك": "لا يمكن دعوة روسيا للتعاون بشأن الحد من التسلح، وفي نفس الوقت، يتم تعزيز القدرات الهجومية لحلف الناتو على حدودنا".وشدد السفير الروسي على أن بلاده لا تسعى لزعزعة استقرار الولايات المتحدة أو أوكرانيا، مضيفا: "الأمريكيون والأوكرانيون ليسوا أعداءنا".واعتبر الدبلوماسي الروسي أن نشر روسيا لقواتها العسكرية داخل أراضيها، لا يضر بالمصالح الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/أردوغان-يعتزم-مناقشة-الأزمة-الأوكرانية-هاتفيا-مع-بوتين-خلال-الأيام-المقبلة-1058919874.html
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روسيا, العالم, الناتو
أنطونوف: لا يمكن دعوة روسيا للتعاون في الحد من التسلح بالتزامن مع تعزيز قدرات "الناتو"
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أكد السفير الروسي في أمريكا، أناتولي أنطونوف، اليوم الأحد، أنه لا يمكن دعوة روسيا للتعاون في قضية الحد من التسلح، في الوقت الذي يعمل فيه حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على تعزيز قدراته العسكرية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في مقابلة
مع قناة "سي. بي. إس" الأمريكية، نشرت محتواها السفارة الروسية على صفحتها في موقع "فيسبوك": "لا يمكن دعوة روسيا للتعاون بشأن الحد من التسلح، وفي نفس الوقت، يتم تعزيز القدرات الهجومية لحلف الناتو على حدودنا".
"دعني أوضح لك. لا يمكن تعزيز أمنك على حساب أمن الدول الأخرى. لقد تم تسجيل هذا المبدأ في عدد من الوثائق الدولية الموقعة من قبل الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى".
أناتولي أنطونوف
السفير الروسي في أمريكا
وشدد السفير الروسي على أن بلاده لا تسعى لزعزعة استقرار الولايات المتحدة أو أوكرانيا، مضيفا: "الأمريكيون والأوكرانيون ليسوا أعداءنا".
واعتبر الدبلوماسي الروسي أن نشر روسيا لقواتها العسكرية داخل أراضيها، لا يضر بالمصالح الأمريكية.