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ارتفاع قتلى فيضانات البرازيل إلى 139
ارتفاع قتلى فيضانات البرازيل إلى 139
عثرت عناصر الإنقاذ في البرازيل، أمس السبت، على جثث جديدة تحت أكوام من الطين في مدينة بيتروبوليس (جنوب شرق) التي دمرتها فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 139... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T01:08+0000
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البرازيل
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ووسط ضباب كثيف، واصل عناصر الإنقاذ البحث باستخدام المجارف اليدوية في محاولة للعثور على مفقودين بعد خمسة أيام من الكارثة.وقال حاكم ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، إن أكثر من 700 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم واللجوء إلى مدارس محلية وأماكن إيواء مؤقتة أخرى، واصفا الأضرار بأنها تشبه ساحة حرب.ومع استمرار جهود الإنقاذ، اضطرت المشرحة المحلية إلى استخدام شاحنة تبريد لاستيعاب العدد الكبير من الجثث الواردة، بينما لا تزال جثامين أخرى في انتظار التعرف على هوية أصحابها من قبل ذويهم.وتسببت أمطار غزيرة تجاوزت كمياتها، بداية الأسبوع، متوسط ​​شهر فبراير/شباط بأكمله في انهيارات طينية طمرت المنازل وسيول غمرت الشوارع وجرفت السيارات والحافلات.وكان هذا أكبر هطول للأمطار منذ عام 1932 في بتروبوليس، وهي منطقة جبلية ومقصد سياحي بولاية ريو دي جانيرو.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/مقتل-34-شخصا-في-البرازيل-بسبب-الأمطار-1058694277.html
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البرازيل, أخبار العالم الآن

ارتفاع قتلى فيضانات البرازيل إلى 139

01:08 GMT 20.02.2022
© AP Photo / Silvia Izquierdo��تداعيات الأمطار الغزيرة في بيتروبوليس، البرازيل 16 فبراير 2022
��تداعيات الأمطار الغزيرة في بيتروبوليس، البرازيل 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Silvia Izquierdo
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عثرت عناصر الإنقاذ في البرازيل، أمس السبت، على جثث جديدة تحت أكوام من الطين في مدينة بيتروبوليس (جنوب شرق) التي دمرتها فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 139 شخصا على الأقل، بينهم 26 طفلا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.
ووسط ضباب كثيف، واصل عناصر الإنقاذ البحث باستخدام المجارف اليدوية في محاولة للعثور على مفقودين بعد خمسة أيام من الكارثة.
وقال حاكم ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، إن أكثر من 700 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم واللجوء إلى مدارس محلية وأماكن إيواء مؤقتة أخرى، واصفا الأضرار بأنها تشبه ساحة حرب.
ومع استمرار جهود الإنقاذ، اضطرت المشرحة المحلية إلى استخدام شاحنة تبريد لاستيعاب العدد الكبير من الجثث الواردة، بينما لا تزال جثامين أخرى في انتظار التعرف على هوية أصحابها من قبل ذويهم.
أعمال الانقاذ والبحث عن ضحايا الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
مقتل 34 شخصا في البرازيل بسبب الأمطار
16 فبراير, 13:14 GMT
وتسببت أمطار غزيرة تجاوزت كمياتها، بداية الأسبوع، متوسط ​​شهر فبراير/شباط بأكمله في انهيارات طينية طمرت المنازل وسيول غمرت الشوارع وجرفت السيارات والحافلات.
وكان هذا أكبر هطول للأمطار منذ عام 1932 في بتروبوليس، وهي منطقة جبلية ومقصد سياحي بولاية ريو دي جانيرو.
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خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانية18 فبراير, 18:20 GMT
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