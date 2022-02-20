https://arabic.sputniknews.com/20220220/القوات-الأمريكية-في-بولندا-تبدأ-تدريبات-عسكرية-قرب-الحدود-الأوكرانية--1058923166.html

القوات الأمريكية في بولندا تبدأ تدريبات عسكرية قرب الحدود الأوكرانية

القوات الأمريكية في بولندا تبدأ تدريبات عسكرية قرب الحدود الأوكرانية

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، اليوم الأحد، إن الجنود الأمريكيين الذين وصلوا مؤخرا إلى بلاده، بدؤوا تدريبات عسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T19:04+0000

2022-02-20T19:04+0000

2022-02-20T19:04+0000

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وكتب الوزير في تغريدة على "تويتر"، أن القوات الأمريكية بدأت مع قوات من الجيش البولندي تدريبات مشتركة جنوب شرقي البلاد.بدأت القوات الأمريكية الإضافية، في وقت سابق بداية الشهر الجاري، في الوصول إلى بولندا، بعد قرار واشنطن نشرها في أوروبا الشرقية، وفقا لوكالة الأنباء البولندية "PAP".وأفادت الوكالة بأن "طائرة تحمل أولى القوات الأمريكية من الفرقة 82 المحمولة جوا، والتي ستتمركز في بولندا، هبطت في مطار ياشونكا بالقرب من رزيسزو اليوم السبت".هذا وهبطت ثماني طائرات أمريكية، في وقت سابق، في مطار ياشونكا، حيث حلقت على متنها مجموعة متقدمة للاستعداد لاستقبال الجنود الأمريكيين. وتتمثل مهمتها في توفير الخدمات اللوجستية للقوات، التي سيتم نشرها في بولندا.وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، ووزارة الدفاع الأمريكية، يوم الأربعاء، إن نحو 1700 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا والمتمركزة في فورت براج بولاية نورث كارولاينا سيصلون إلى بولندا لكن على أساس مؤقت.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/أنطونوف-لا-يمكن-دعوة-روسيا-للتعاون-في-الحد-من-التسلح-بالتزامن-مع-تعزيز-قدرات-الناتو-1058921449.html

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