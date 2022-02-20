https://arabic.sputniknews.com/20220220/النائب-العام-المصري-يأمر-بالتحقيق-مع-إبراهيم-عيسى-بشأن-واقعة-المعراج-1058883005.html
النائب العام المصري يأمر بالتحقيق مع إبراهيم عيسى بشأن واقعة "المعراج"
النائب العام المصري يأمر بالتحقيق مع إبراهيم عيسى بشأن واقعة "المعراج"
أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، في ساعة متأخرة من يوم السبت، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T00:06+0000
2022-02-20T00:06+0000
2022-02-20T00:06+0000
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وقالت النيابة العامة المصرية بيان عبر حسابها بموقع فيسبوك، "إنها ستعلن لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات".وأثارت تصريحات إبراهيم عيسى جدلا واسعا في مصر، والتي قال فيها عما وصفها بأنها قصص وهمية يسردها المشايخ للجمهور، "لما يجي يقولك الإسراء والمعراج... طيب إيه رأيك إن مفيش معراج، وكل القصص إنه طلع السماء وشاف الناس اللي في النار كل دي قصة وهمية كاملة، كتب السيرة والتاريخ تقول ذلك".تصريحات عيسى استدعت دار الإفتاء المصرية للرد والحديث عن واقعة "الإسراء والمعراج" التي تعد من الثوابت الدينية عند المسلمين، وأيضا علق المجلس الأعلى للإعلام مؤكدا أنه يحقق في الأمر. كما انتقد مشاهير في مصر تصريحات الإعلامي على رأسهم علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
النائب العام المصري يأمر بالتحقيق مع إبراهيم عيسى بشأن واقعة "المعراج"
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أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، في ساعة متأخرة من يوم السبت، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى بعد تصريحاته بشأن واقعة "الإسراء والمعراج".
وقالت النيابة العامة المصرية بيان عبر حسابها بموقع فيسبوك، "إنها ستعلن لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات
".
وأثارت تصريحات إبراهيم عيسى جدلا واسعا في مصر، والتي قال فيها عما وصفها بأنها قصص وهمية يسردها المشايخ للجمهور، "لما يجي يقولك الإسراء والمعراج... طيب إيه رأيك إن مفيش معراج، وكل القصص إنه طلع السماء وشاف الناس اللي في النار كل دي قصة وهمية كاملة، كتب السيرة والتاريخ تقول ذلك".
تصريحات عيسى استدعت دار الإفتاء المصرية للرد والحديث عن واقعة "الإسراء والمعراج"
التي تعد من الثوابت الدينية عند المسلمين، وأيضا علق المجلس الأعلى للإعلام مؤكدا أنه يحقق في الأمر. كما انتقد مشاهير في مصر تصريحات الإعلامي على رأسهم علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق.