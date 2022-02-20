https://arabic.sputniknews.com/20220220/بلينكن-يصف-الوضع-حول-أوكرانيا-بـالغليان-المتوسط-ويتعهد-بـرد-غربي-1058920304.html

بلينكن يصف الوضع حول أوكرانيا بـ"الغليان المتوسط" ويتعهد بـ"رد غربي"

بلينكن يصف الوضع حول أوكرانيا بـ"الغليان المتوسط" ويتعهد بـ"رد غربي"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الغرب قد يستجيب للوضع الحالي حول أوكرانيا أيضا، واصفا إياه بأنه "غليان متوسط". 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T17:50+0000

2022-02-20T17:50+0000

2022-02-20T17:50+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وأخبر بلينكن شبكة "سي بي إس" في مقابلة: "بداية هذا غير مقبول، إنه أحد الأشياء التي تحدثنا عنها بشيء من التفصيل مع الحلفاء والشركاء في نهاية هذا الأسبوع".وأضاف: "هذا هو السيناريو الذي من خلاله تبقي روسيا الأمور على درجة غليان منخفضة أو متوسطة، وسيكون هناك ردا على ذلك أيضا".وأكد أن الولايات المتحدة لا تدرس إمكانية الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا أو استقلال دونباس لمنع الحرب، مشيرا إلى أن الأمر "لا يخضع للتفاوض".في وقت سابق اليوم، أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن موسكو لا تخطط لاحتلال أراضي دولة أخرى، وأنها تعتبر دونباس جزءا من أوكرانيا.وقال أنطونوف في مقابلة مع "سي بي إس" الأمريكية، ردا على سؤال حول نوايا روسيا "لغزو أوكرانيا": "لا لا يوجد خطط لذلك، نحن لا نحاول الاستيلاء على أراضي أي دول أجنبية، وأريد أن أؤكد أن دونباس ولوغانسك هم جزء من أوكرانيا".من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك.وجاء في بيان الكرملين: "أشار بوتين خلال اتصال هاتفي مع ماكرون إلى أن استفزازات العسكريين الأوكرانيين هي سبب التصعيد في دونباس".

https://arabic.sputniknews.com/20220220/البنتاغون-روسيا-لن-تقرر-مسألة-انضمام-أوكرانيا-لحلف-الناتو-1058918821.html

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