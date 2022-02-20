عربي
أمريكا: بايدن جاهز للتعاون مع بوتين في "أي وقت وبأي صيغة لوقف الحرب"
https://arabic.sputniknews.com/20220220/رئيس-إسرائيل-يزور-اليونان-وقبرص-قبل-زيارته-المهمة-لتركيا-1058905626.html
رئيس إسرائيل يزور اليونان وقبرص قبل زيارته المهمة لتركيا
رئيس إسرائيل يزور اليونان وقبرص قبل زيارته المهمة لتركيا
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الرئيس إسحاق هرتسوغ، سيزور اليونان وقبرص، يوم الأربعاء المقبل، قبيل زيارته المرتقبة إلى تركيا. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T13:43+0000
2022-02-20T13:43+0000
أخبار العالم الآن
اليونان
قبرص
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1049709541_0:25:1472:853_1920x0_80_0_0_2450b70bc7a03aa4e0dd9425511c0da7.jpg
وأكدت القناة العبرية في تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أن هرتسوغ سينطلق يومي الأربعاء والخميس المقبلين في زيارة إلى اليونان وقبرص، قبيل زيارة مهمة إلى تركيا.ويفترض أن يلتقي هرتسوغ مع نظيرته اليونانية، كاترينا سكلاروبولو، ويعقد اجتماعات مكثفة مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأعضاء الجالية اليهودية في أثينا، فضلا عن لقائه بنظيره القبرصي، نيكوس أناستاسيادس.ونقل الموقع الإلكتروني العبري "الآن 14"، على لسان هرتسوغ، أن اليونان وقبرص وإسرائيل في تحالف قوي في منطقة البحر المتوسط، وزيارته لكل من الدولتين تعكس أهمية العلاقات الثنائية والثلاثية بينهم، مشددا على ضرورة تعميق العلاقات بين الدول الثلاث.وكان وفد تركي على رأسه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سيدات أونال، قد وصل إلى إسرائيل، لمناقشة الاستعدادات للاجتماع المقبل لرئيسي البلدين في تركيا.وبحسب بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي ووزارة الخارجية، ناقش الجانبان، الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين ومختلف القضايا الإقليمية.واتفق الجانبان على أن إعادة العلاقات الثنائية يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي، حيث أن تركيا وإسرائيل لديهما نفوذ كبير في المنطقة، بحسب البيان. ومن المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تركيا، في الفترة من 9 إلى 10 مارس/ آذار.
اليونان
قبرص
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1049709541_164:0:1472:981_1920x0_80_0_0_881bd3f7e06f9ff583af995d8a2879ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, اليونان, قبرص, إسرائيل

رئيس إسرائيل يزور اليونان وقبرص قبل زيارته المهمة لتركيا

13:43 GMT 20.02.2022
© REUTERS / POOLالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وزوجته، أثناء تلقيهما جرعة ثالثة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، 30 يوليو/ تموز 2021
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وزوجته، أثناء تلقيهما جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد، 30 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرGoogle news
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الرئيس إسحاق هرتسوغ، سيزور اليونان وقبرص، يوم الأربعاء المقبل، قبيل زيارته المرتقبة إلى تركيا.
وأكدت القناة العبرية في تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أن هرتسوغ سينطلق يومي الأربعاء والخميس المقبلين في زيارة إلى اليونان وقبرص، قبيل زيارة مهمة إلى تركيا.
ويفترض أن يلتقي هرتسوغ مع نظيرته اليونانية، كاترينا سكلاروبولو، ويعقد اجتماعات مكثفة مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأعضاء الجالية اليهودية في أثينا، فضلا عن لقائه بنظيره القبرصي، نيكوس أناستاسيادس.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري "الآن 14"، على لسان هرتسوغ، أن اليونان وقبرص وإسرائيل في تحالف قوي في منطقة البحر المتوسط، وزيارته لكل من الدولتين تعكس أهمية العلاقات الثنائية والثلاثية بينهم، مشددا على ضرورة تعميق العلاقات بين الدول الثلاث.
وكان وفد تركي على رأسه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سيدات أونال، قد وصل إلى إسرائيل، لمناقشة الاستعدادات للاجتماع المقبل لرئيسي البلدين في تركيا.
وبحسب بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي ووزارة الخارجية، ناقش الجانبان، الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين ومختلف القضايا الإقليمية.
واتفق الجانبان على أن إعادة العلاقات الثنائية يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي، حيث أن تركيا وإسرائيل لديهما نفوذ كبير في المنطقة، بحسب البيان. ومن المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تركيا، في الفترة من 9 إلى 10 مارس/ آذار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала