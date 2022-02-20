https://arabic.sputniknews.com/20220220/رئيس-إسرائيل-يزور-اليونان-وقبرص-قبل-زيارته-المهمة-لتركيا-1058905626.html

رئيس إسرائيل يزور اليونان وقبرص قبل زيارته المهمة لتركيا

رئيس إسرائيل يزور اليونان وقبرص قبل زيارته المهمة لتركيا

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الرئيس إسحاق هرتسوغ، سيزور اليونان وقبرص، يوم الأربعاء المقبل، قبيل زيارته المرتقبة إلى تركيا. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T13:43+0000

2022-02-20T13:43+0000

2022-02-20T13:43+0000

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وأكدت القناة العبرية في تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أن هرتسوغ سينطلق يومي الأربعاء والخميس المقبلين في زيارة إلى اليونان وقبرص، قبيل زيارة مهمة إلى تركيا.ويفترض أن يلتقي هرتسوغ مع نظيرته اليونانية، كاترينا سكلاروبولو، ويعقد اجتماعات مكثفة مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأعضاء الجالية اليهودية في أثينا، فضلا عن لقائه بنظيره القبرصي، نيكوس أناستاسيادس.ونقل الموقع الإلكتروني العبري "الآن 14"، على لسان هرتسوغ، أن اليونان وقبرص وإسرائيل في تحالف قوي في منطقة البحر المتوسط، وزيارته لكل من الدولتين تعكس أهمية العلاقات الثنائية والثلاثية بينهم، مشددا على ضرورة تعميق العلاقات بين الدول الثلاث.وكان وفد تركي على رأسه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سيدات أونال، قد وصل إلى إسرائيل، لمناقشة الاستعدادات للاجتماع المقبل لرئيسي البلدين في تركيا.وبحسب بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي ووزارة الخارجية، ناقش الجانبان، الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين ومختلف القضايا الإقليمية.واتفق الجانبان على أن إعادة العلاقات الثنائية يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي، حيث أن تركيا وإسرائيل لديهما نفوذ كبير في المنطقة، بحسب البيان. ومن المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تركيا، في الفترة من 9 إلى 10 مارس/ آذار.

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