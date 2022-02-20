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غانتس: حزب الله يعرف معنى أزيز طائراتنا
غانتس: حزب الله يعرف معنى أزيز طائراتنا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تعليقا على اختراق طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، الأجواء الإسرائيلية "إن الحزب يعرف معنى أزيز طائراتنا". 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T11:45+0000
2022-02-20T11:45+0000
بيني غانتس
إيران
أخبار حزب الله
إسرائيل
العالم العربي
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ونشر غانتس تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه في حال ما طلب منه الهجوم على "حزب الله" سيفعل، وبقوة، وسنلحق الضرر الكبير بالحزب ولبنان سيتحمل المسؤولية.وأوضح غانتس أن تصريحاته تلك جاءت في كلمته أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ، اليوم، والتي شدد خلالها تعليقا على اختراق طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني للأجواء الإسرائيلية، صباح الجمعة الماضية، لمدة تزيد عن 40 دقيقة، دون إسقاطها، أن قادة حزب الله يعرفون ويعلمون معنى ضجيج محركات طائراتنا، وأزيزها.وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن قلق بلاده من تطور الطائرات المسيرة والطائرات دون طيار، خاصة الإيرانية منها، موضحا أنها تمثل خطرا على المنطقة بأسرها، بدعوى أن إيران مسؤولة عن تسليح "مبعوثيها" في لبنان والمنطقة، وهي بذلك تقوِّض أركان المنطقة، وتهدد استقرارها، مطالبا بضرورة مراقبة المنشآت النووية الإيرانية.وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان له، أول أمس الجمعة، أنه "أطلق الطائرة المسيرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف البيان أن "الطائرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، وأنها امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة".للمزيد: مسؤول إسرائيلي ينادي بالتعلم من تجربة "حزب الله"وأكد أن "الطائرة نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".بالمقابل وردّا على إطلاق مسيرة "حزب الله"، نفّذ الطيران العسكري الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.
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بيني غانتس, إيران, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي

غانتس: حزب الله يعرف معنى أزيز طائراتنا

11:45 GMT 20.02.2022
© AP Photo / Abir Sultan وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، المستوطنات، الضفة الغربية، 21 يونيو 2020
 وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، المستوطنات، الضفة الغربية، 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Abir Sultan
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تعليقا على اختراق طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، الأجواء الإسرائيلية "إن الحزب يعرف معنى أزيز طائراتنا".
ونشر غانتس تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه في حال ما طلب منه الهجوم على "حزب الله" سيفعل، وبقوة، وسنلحق الضرر الكبير بالحزب ولبنان سيتحمل المسؤولية.
وأوضح غانتس أن تصريحاته تلك جاءت في كلمته أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ، اليوم، والتي شدد خلالها تعليقا على اختراق طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني للأجواء الإسرائيلية، صباح الجمعة الماضية، لمدة تزيد عن 40 دقيقة، دون إسقاطها، أن قادة حزب الله يعرفون ويعلمون معنى ضجيج محركات طائراتنا، وأزيزها.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن قلق بلاده من تطور الطائرات المسيرة والطائرات دون طيار، خاصة الإيرانية منها، موضحا أنها تمثل خطرا على المنطقة بأسرها، بدعوى أن إيران مسؤولة عن تسليح "مبعوثيها" في لبنان والمنطقة، وهي بذلك تقوِّض أركان المنطقة، وتهدد استقرارها، مطالبا بضرورة مراقبة المنشآت النووية الإيرانية.
وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان له، أول أمس الجمعة، أنه "أطلق الطائرة المسيرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان أن "الطائرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، وأنها امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة".
للمزيد: مسؤول إسرائيلي ينادي بالتعلم من تجربة "حزب الله"
وأكد أن "الطائرة نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".
بالمقابل وردّا على إطلاق مسيرة "حزب الله"، نفّذ الطيران العسكري الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.
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