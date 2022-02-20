غانتس: حزب الله يعرف معنى أزيز طائراتنا
© AP Photo / Abir Sultan وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، المستوطنات، الضفة الغربية، 21 يونيو 2020
© AP Photo / Abir Sultan
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تعليقا على اختراق طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، الأجواء الإسرائيلية "إن الحزب يعرف معنى أزيز طائراتنا".
ونشر غانتس تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه في حال ما طلب منه الهجوم على "حزب الله" سيفعل، وبقوة، وسنلحق الضرر الكبير بالحزب ولبنان سيتحمل المسؤولية.
אחרי סדרה של פגישות מדיניות וביטחוניות בראשן עם סגנית נשיא ארה׳׳ב קמלה האריס, נאמתי היום בכנס מינכן לביטחון.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 20, 2022
אמרתי שם שגם אם ייחתם הסכם עם איראן – אסור שהוא יהיה סוף פסוק במאמצים למניעת הגעתה לסף גרעיני ולבלימת תוקפנותה באזור. pic.twitter.com/lAofGULDxj
وأوضح غانتس أن تصريحاته تلك جاءت في كلمته أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ، اليوم، والتي شدد خلالها تعليقا على اختراق طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني للأجواء الإسرائيلية، صباح الجمعة الماضية، لمدة تزيد عن 40 دقيقة، دون إسقاطها، أن قادة حزب الله يعرفون ويعلمون معنى ضجيج محركات طائراتنا، وأزيزها.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن قلق بلاده من تطور الطائرات المسيرة والطائرات دون طيار، خاصة الإيرانية منها، موضحا أنها تمثل خطرا على المنطقة بأسرها، بدعوى أن إيران مسؤولة عن تسليح "مبعوثيها" في لبنان والمنطقة، وهي بذلك تقوِّض أركان المنطقة، وتهدد استقرارها، مطالبا بضرورة مراقبة المنشآت النووية الإيرانية.
איראן מחמשת את חיזבאללה בלבנון ופוגעת בריבונות של המדינה. רק השבוע ראינו ניסיונות של חיזבאללה להפר את ריבונותה של ישראל. אני אומר בצורה ברורה – בכירי חיזבאללה מכירים היטב את רעש מנועי המטוסים שלנו. אם נידרש לתקוף בעוצמה, נעשה זאת ונגרום נזק גדול לארגון ולבנון תישא באחריות.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 20, 2022
وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان له، أول أمس الجمعة، أنه "أطلق الطائرة المسيرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان أن "الطائرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، وأنها امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة".
وأكد أن "الطائرة نفذت المهمة المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو الموجودة والمتبعة".
بالمقابل وردّا على إطلاق مسيرة "حزب الله"، نفّذ الطيران العسكري الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.