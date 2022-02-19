https://arabic.sputniknews.com/20220219/بعد-تسللها-داخل-إسرائيل-قناة-عبرية-عودة-الطائرة-سالمة-إلى-لبنان-يعد-نصرا-لـحزب-الله-1058867649.html

بعد تسللها داخل إسرائيل... قناة عبرية: عودة الطائرة سالمة إلى لبنان يعد نصرا لـ"حزب الله"

بعد تسللها داخل إسرائيل... قناة عبرية: عودة الطائرة سالمة إلى لبنان يعد نصرا لـ"حزب الله"

أفادت قناة عبرية بأن عودة الطائرة المسيرة التابعة لـ"حزب الله" سالمة وعدم نجاح إسرائيل في إسقاطها، يعدّ نصرا للحزب اللبناني. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T15:35+0000

2022-02-19T15:35+0000

2022-02-19T15:35+0000

العالم العربي

أخبار حزب الله

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050273376_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e3722c5c208f7671113ea570e23fa3b.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن فشل جيش بلاده في اعتراض وإسقاط المسيرة التي أطلقها "حزب الله"، أمس الجمعة، وحلقت لما يزيد عن 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، يعد نصرا نفسيا ومعنويا لـ"حزب الله".وذكرت القناة العبرية أنه رغم الاستعدادات والتدريبات التي تجريها وتقوم بها إسرائيل، فإنها قد فشلت في مواجهة طائرة مسيرة تابعة لحزب الله، كما أن رد الفعل الإسرائيلي كان مبالغا فيه ومفرطا، خاصة مع انتشار مقاتلات وطائرات هليكوبتر للبحث عن الطائرة دون جدوى.وفي السياق نفسه، اعتبر النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، وليد سكرية، أن إطلاق الحزب الطائرة المسيّرة داخل إسرائيل وعودتها سالمة إنجاز للمقاومة.وقال سكرية في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "المقاومة أعلنت عن طائرة مسيرة اخترقت سماء فلسطين المحتلة ودارت حوالي الـ 70 كلم من دون أن يتمكن العدو الصهيوني من التصدي لها أو إسقاطها، وهذا يدل على أنه ربما لم يكتشفها وأنها استطاعت أن تسير بمكان مخفي عن مراقبته أو وسائط الكشف التي لديه، ولم يستطع منعها، وهذا دليل على تطور تقني وفني للمسيرة وإما كفاءة عملانية وضعف في جهاز الاستطلاع لدى الكيان الصهيوني".وأشار إلى أن "هذه العملية نجاح للمقاومة لأنها أجرت عملية استطلاع ولو كانت مسلحة وأرادت قصف هدف لها لكانت ضربته".وأضاف سكرية: "أما بالمعنى فهي تكملة لخطاب أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، الذي ألقاه وقال فيه إن الحزب ينتج ورهن تصنيع طائرات مسيرة هذا هو الدليل عليها، وهي ليست مجرد مسيرات بل ذات كفاءة عالية أيضاً، وكفاءة بالأداء من رجال المقاومة وهي رسالة للعدو الصهيوني أن المسيرات التي لدى المقاومة تستطيع اختراق سماء فلسطين المحتلة وتستطيع التوجه إلى أهداف وضربها والتأثير عليها".للمزيد: إطلاق صافرات الإنذار في إسرائيل... والجيش يتحركوكانت قد أعلنت المقاومة الإسلامية، في بيان لها، أمس الجمعة، أنها "أطلقت الطائرة المسيرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف البيان أن "الطائرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، وأنها امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة".وأكدت أن "الطائرة نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".بالمقابل وردّا على إطلاق مسيرة "حزب الله"، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/-إعلام-إسرائيل-تشهد-حدثا-هو-الأول-منذ-الحرب-الثانية-على-لبنان-2006-1058815862.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار حزب الله, إسرائيل