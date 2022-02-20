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https://arabic.sputniknews.com/20220220/بعد-اختراق-طائرته-الأجواء-الإسرائيلية-حزب-الله-يحذر-تل-أبيب-1058890332.html
بعد اختراق طائرته الأجواء الإسرائيلية... "حزب الله" يحذر تل أبيب
بعد اختراق طائرته الأجواء الإسرائيلية... "حزب الله" يحذر تل أبيب
وجه رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" اللبناني،​ ​هاشم صفي الدين، تحذيرا لإسرائيل، مفاده أن المستقبل للمقاومة، والآتي أعظم. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T09:09+0000
2022-02-20T09:13+0000
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ونقلت قناة المنار، مساء أمس السبت، عن صفي الدين أن من يتحدى "حزب الله" سينكسر ويهزم في أي مكان، وهو ما صرح به خلال حفل أقيم في مدينة النبطية الجنوبية، مؤكدا خلاله أن قدرات المقاومة ستجعل الإسرائيلي مذهولا، فالمستقبل للمقاومة.وأوضح المسؤول في "حزب الله" اللبناني أن "المقاومة لكي تبقى نموذجا من خلال المواجهة والتقدم، يجب أن تبقى يقظة على السلاح وتطوره ونوعه وتجهيزه وتحضيره والتدريب، وكل شيء مرتبط بالشؤون العسكرية".وأكد هاشم صفي الدين أنه رغم كل محاولات إسرائيل المتعددة والمتتالية لإسقاط الطائرة المسيرة التي أطلقها "حزب الله"، صباح الجمعة الماضية، في الأراضي الإسرائيلية، التي استمرت داخلها لمدة تزيد عن 40 دقيقة "عادت الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة، بعد أن نفذت المهمة المطلوبة بنجاح، من دون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو الموجودة والمتبعة".وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان له، أول أمس الجمعة، أنه "أطلق الطائرة المسيرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف البيان أن "الطائرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، وأنها امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة".للمزيد: إعلام: إسرائيل فشلت اقتصاديا أمام الطائرة المسيرة لـ"حزب الله"... بالأرقامبالمقابل وردّا على إطلاق مسيرة "حزب الله"، نفّذ الطيران العسكري الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/مسؤول-إسرائيلي-ينادي-بالتعلم-من-تجربة-حزب-الله-1058888281.html
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أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي

بعد اختراق طائرته الأجواء الإسرائيلية... "حزب الله" يحذر تل أبيب

09:09 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 09:13 GMT 20.02.2022)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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وجه رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" اللبناني،​ ​هاشم صفي الدين، تحذيرا لإسرائيل، مفاده أن المستقبل للمقاومة، والآتي أعظم.
ونقلت قناة المنار، مساء أمس السبت، عن صفي الدين أن من يتحدى "حزب الله" سينكسر ويهزم في أي مكان، وهو ما صرح به خلال حفل أقيم في مدينة النبطية الجنوبية، مؤكدا خلاله أن قدرات المقاومة ستجعل الإسرائيلي مذهولا، فالمستقبل للمقاومة.
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
مسؤول إسرائيلي ينادي بالتعلم من تجربة "حزب الله"
08:08 GMT

وقال هاشم صفي الدين: "إذا أراد الأمريكي من خلال الضغط والحصار على لبنان، اقتصاديا وماليا، إراحة العدو الإسرائيلي وتخفيف القلق، فإن طائراتنا بالأمس جعلت الإسرائيلي يزداد قلقا".

وأوضح المسؤول في "حزب الله" اللبناني أن "المقاومة لكي تبقى نموذجا من خلال المواجهة والتقدم، يجب أن تبقى يقظة على السلاح وتطوره ونوعه وتجهيزه وتحضيره والتدريب، وكل شيء مرتبط بالشؤون العسكرية".
وأكد هاشم صفي الدين أنه رغم كل محاولات إسرائيل المتعددة والمتتالية لإسقاط الطائرة المسيرة التي أطلقها "حزب الله"، صباح الجمعة الماضية، في الأراضي الإسرائيلية، التي استمرت داخلها لمدة تزيد عن 40 دقيقة "عادت الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة، بعد أن نفذت المهمة المطلوبة بنجاح، من دون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو الموجودة والمتبعة".
وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان له، أول أمس الجمعة، أنه "أطلق الطائرة المسيرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان أن "الطائرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، وأنها امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة".
للمزيد: إعلام: إسرائيل فشلت اقتصاديا أمام الطائرة المسيرة لـ"حزب الله"... بالأرقام
وأكد أن "الطائرة نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".
بالمقابل وردّا على إطلاق مسيرة "حزب الله"، نفّذ الطيران العسكري الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.
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