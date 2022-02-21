https://arabic.sputniknews.com/20220221/أنصار-الله-مقتل-امرأة-وإصابة-8-في-غارة-للتحالف-على-محافظة-حجة-1058929912.html
"أنصار الله": مقتل امرأة وإصابة 8 في غارة للتحالف على محافظة حجة
"أنصار الله": مقتل امرأة وإصابة 8 في غارة للتحالف على محافظة حجة
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، سقوط ضحايا مدنيين، في غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T00:55+0000
2022-02-21T00:55+0000
2022-02-21T00:55+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
قوات التحالف العربي
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وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن "امرأة قتلت وأصيب 8 معظمهم من النساء والأطفال وبينهم مسن في حصيلة أولية بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي) على منزل في منطقة السقف بمديرية عَبْس شمال غربي حجة.وخلال الساعات الماضية أعلنت، جماعة "أنصار الله" أن قواتها أوقعت نحو 580 قتيلا وجريحا في صفوف الجيش اليمني وقوات التحالف العربي، بينهم أكثر من 200 من الجيشين السعودي والسوداني، وتدمير وإحراق وإعطاب أكثر من 40 آلية ومدرعة عسكرية بينها عربة اتصالات وكاسحة ألغام، إثر صد هجوم واسع على مدينة حَرَض شمال غربي حجة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/أنصار-الله-تنشر-فيديو-تقول-إنه-لـمعركة-أدت-لـ580-قتيلا-وجريحا-بينهم-سعوديون-وسودانيون-1058912267.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, قوات التحالف العربي
"أنصار الله": مقتل امرأة وإصابة 8 في غارة للتحالف على محافظة حجة
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، سقوط ضحايا مدنيين، في غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن "امرأة قتلت وأصيب 8
معظمهم من النساء والأطفال وبينهم مسن في حصيلة أولية بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي) على منزل في منطقة السقف بمديرية عَبْس شمال غربي حجة.
وأشار إلى "شن طيران العدوان 26 غارة
على مديرية حَرَض (شمال غربي حجة)". ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي بشأن اتهام "أنصار الله" له بالغارة الجوية.
وخلال الساعات الماضية أعلنت، جماعة "أنصار الله" أن قواتها أوقعت نحو 580 قتيلا وجريحا في صفوف الجيش اليمني وقوات التحالف العربي، بينهم أكثر من 200 من الجيشين السعودي والسوداني، وتدمير وإحراق وإعطاب أكثر من 40 آلية ومدرعة عسكرية بينها عربة اتصالات وكاسحة ألغام، إثر صد هجوم واسع على مدينة حَرَض شمال غربي حجة.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.