عربي
الدبيبة: دخلت في مفاوضات مع مختلف الأطراف لكنني لن أقبل بأن أبيع الوطن أو أن تعود الحرب
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/الأسد-يؤكد-استعداد-دمشق-للاعتراف-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-وقاديروف-يدعم-القرار-1058969963.html
الأسد يؤكد استعداد دمشق للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وقاديروف يدعم القرار
الأسد يؤكد استعداد دمشق للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وقاديروف يدعم القرار
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، استعداد دمشق للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، فيما اعتبر الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، قرار الاعتراف بمثابة السبيل الوحيد... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T20:30+0000
2022-02-21T20:43+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم العربي
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101604/25/1016042564_0:11:2765:1566_1920x0_80_0_0_0ea5a1ed04cbdf99cfbed4e6d7208591.jpg
وأشار النائب في مجلس الدوما الروسي، ديمتري سابلين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن "الرئيس الأسد قال إن دمشق ستكون مستعدة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".وبدوره، أكد الرئيس ​الشيشاني​، ​رمضان قاديروف​، تأييده التام لقرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، مشيرا إلى أنه السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي الحالي.دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وتابع الرئيس الروسي: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، داعيا الجمعية الفيدرالية التصديق على الوثائق اللازمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يدعو-مجلس-الدوما-إلى-الاعتراف-الفوري-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058968584.html
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يوجه-كلمة-إلى-جميع-المواطنين-في-روسيا-فيديو--1058967667.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101604/25/1016042564_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_49da9ab6db07c477a1c3c872d08d3238.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا, العالم

الأسد يؤكد استعداد دمشق للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وقاديروف يدعم القرار

20:30 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 20:43 GMT 21.02.2022)
© Sputnik . Alexey Drujinin / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيسين بوتين والأسد
لقاء الرئيسين بوتين والأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . Alexey Drujinin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
يتبع
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، استعداد دمشق للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، فيما اعتبر الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، قرار الاعتراف بمثابة السبيل الوحيد للحل.
وأشار النائب في مجلس الدوما الروسي، ديمتري سابلين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن "الرئيس الأسد قال إن دمشق ستكون مستعدة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".
وبدوره، أكد الرئيس ​الشيشاني​، ​رمضان قاديروف​، تأييده التام لقرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، مشيرا إلى أنه السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي الحالي.
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين يوقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ويدعو الدوما للمصادقة الفورية
19:44 GMT
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين يوجه كلمة إلى جميع المواطنين في روسيا حول القرارات بخصوص دونباس
18:45 GMT
وتابع الرئيس الروسي: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، داعيا الجمعية الفيدرالية التصديق على الوثائق اللازمة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала