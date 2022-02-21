https://arabic.sputniknews.com/20220221/الأسد-يؤكد-استعداد-دمشق-للاعتراف-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-وقاديروف-يدعم-القرار-1058969963.html
الأسد يؤكد استعداد دمشق للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وقاديروف يدعم القرار
الأسد يؤكد استعداد دمشق للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وقاديروف يدعم القرار
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، استعداد دمشق للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، فيما اعتبر الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، قرار الاعتراف بمثابة السبيل الوحيد... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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وأشار النائب في مجلس الدوما الروسي، ديمتري سابلين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن "الرئيس الأسد قال إن دمشق ستكون مستعدة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".وبدوره، أكد الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، تأييده التام لقرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، مشيرا إلى أنه السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي الحالي.دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وتابع الرئيس الروسي: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، داعيا الجمعية الفيدرالية التصديق على الوثائق اللازمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يدعو-مجلس-الدوما-إلى-الاعتراف-الفوري-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058968584.html
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الأسد يؤكد استعداد دمشق للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وقاديروف يدعم القرار
20:30 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 20:43 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، استعداد دمشق للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، فيما اعتبر الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، قرار الاعتراف بمثابة السبيل الوحيد للحل.
وأشار النائب في مجلس الدوما الروسي، ديمتري سابلين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن "الرئيس الأسد قال إن دمشق ستكون مستعدة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".
وبدوره، أكد الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، تأييده التام لقرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، مشيرا إلى أنه السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي الحالي.
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم
إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وتابع الرئيس الروسي: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، داعيا الجمعية الفيدرالية التصديق على الوثائق اللازمة".