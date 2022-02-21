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النيابة السعودية: علم المملكة لا يجوز تنكيسه.. والسبب "الشهادتين"
النيابة السعودية: علم المملكة لا يجوز تنكيسه.. والسبب "الشهادتين"
شددت النيابة السعودية على عدم جواز تنكيس علم المملكة، لأسباب اعتبرتها عقائدية تتعلق بالألفاظ المكتوبة على العلم. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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السعودية
علم السعودية
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وحسبما نشرته النيابة السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك أو أي علم سعودي آخر يحمل الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قرآنية".وبالأمس كانت النيابة السعودية قد كشفت أيضا عبر صفحتها عن عقوبة "إسقاط أو تحقير علم المملكة"، قائلة: "عقوبة تحقير العلم السعودي أو إسقاطه تشمل السجن عاما، وغرامة بـ3 آلاف ريال".وأكدت أن "العقوبة تطال كل من أسقط أو أهان أو أعدم العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للملكة كرها أو احتقارا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنا أو في مكان عام".ولفتت إلى أن علم المملكة والعلم الملكي يحظيان بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة.وكان مجلس الشورى السعودي وافق، الشهر الماضي، على مشروع تعديل نظام العلم الصادر قبل أكثر من 50 عاماً، بعد دراسته من قبل لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية في المجلس، ومناقشته في جلسة سابقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
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السعودية, علم السعودية

النيابة السعودية: علم المملكة لا يجوز تنكيسه.. والسبب "الشهادتين"

16:40 GMT 21.02.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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شددت النيابة السعودية على عدم جواز تنكيس علم المملكة، لأسباب اعتبرتها عقائدية تتعلق بالألفاظ المكتوبة على العلم.
وحسبما نشرته النيابة السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك أو أي علم سعودي آخر يحمل الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قرآنية".
وبالأمس كانت النيابة السعودية قد كشفت أيضا عبر صفحتها عن عقوبة "إسقاط أو تحقير علم المملكة"، قائلة: "عقوبة تحقير العلم السعودي أو إسقاطه تشمل السجن عاما، وغرامة بـ3 آلاف ريال".
وأكدت أن "العقوبة تطال كل من أسقط أو أهان أو أعدم العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للملكة كرها أو احتقارا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنا أو في مكان عام".
ولفتت إلى أن علم المملكة والعلم الملكي يحظيان بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة.
وكان مجلس الشورى السعودي وافق، الشهر الماضي، على مشروع تعديل نظام العلم الصادر قبل أكثر من 50 عاماً، بعد دراسته من قبل لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية في المجلس، ومناقشته في جلسة سابقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
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