النيابة السعودية: علم المملكة لا يجوز تنكيسه.. والسبب "الشهادتين"
© AFP 2022 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
© AFP 2022 / OZAN KOSE
شددت النيابة السعودية على عدم جواز تنكيس علم المملكة، لأسباب اعتبرتها عقائدية تتعلق بالألفاظ المكتوبة على العلم.
وحسبما نشرته النيابة السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك أو أي علم سعودي آخر يحمل الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قرآنية".
#النيابة_العامة— النيابة العامة (@bip_ksa) February 21, 2022
لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك أو أي علم سعودي آخر يحمل الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قرآنية.#يوم_التأسيس pic.twitter.com/ABVYhf44Ia
وبالأمس كانت النيابة السعودية قد كشفت أيضا عبر صفحتها عن عقوبة "إسقاط أو تحقير علم المملكة"، قائلة: "عقوبة تحقير العلم السعودي أو إسقاطه تشمل السجن عاما، وغرامة بـ3 آلاف ريال".
وأكدت أن "العقوبة تطال كل من أسقط أو أهان أو أعدم العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للملكة كرها أو احتقارا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنا أو في مكان عام".
#النيابة_العامة— النيابة العامة (@bip_ksa) February 20, 2022
يحظى علم #المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام وتتوسطهما(لا إله إلا الله محمد رسول الله)وسيف مسلول،ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة pic.twitter.com/jhyWu7pTXB
ولفتت إلى أن علم المملكة والعلم الملكي يحظيان بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة.
وكان مجلس الشورى السعودي وافق، الشهر الماضي، على مشروع تعديل نظام العلم الصادر قبل أكثر من 50 عاماً، بعد دراسته من قبل لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية في المجلس، ومناقشته في جلسة سابقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).