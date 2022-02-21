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زيلينسكي: الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك
- سبوتنيك عربي, 1920
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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بايدن-يوقع-أمرا-يحظر-الأنشطة-الاقتصادية-مع-لوغانسك-ودونيتسك-بأوكرانيا-1058973884.html
بايدن يوقع أمرا يحظر الأنشطة الاقتصادية مع لوغانسك ودونيتسك بأوكرانيا
بايدن يوقع أمرا يحظر الأنشطة الاقتصادية مع لوغانسك ودونيتسك بأوكرانيا
قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا يحظر التجارة والاستثمار بين الأمريكيين وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين بشرق أوكرانيا بعد اعتراف... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T23:36+0000
2022-02-21T23:36+0000
تغطية أحداث دونباس
جو بايدن
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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ويحظر الأمر التنفيذي "الاستثمارات الجديدة" لأي أمريكي أينما كان، و"استيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين المعنيتين، إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر".كان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق اليوم، "الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء على ما أسماه العدوان الروسي على أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بايدن-الولايات-المتحدة-سترد-بسرعة-وحسم-على-إجراءات-روسيا-1058972659.html
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جو بايدن, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

بايدن يوقع أمرا يحظر الأنشطة الاقتصادية مع لوغانسك ودونيتسك بأوكرانيا

23:36 GMT 21.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا يحظر التجارة والاستثمار بين الأمريكيين وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين بشرق أوكرانيا بعد اعتراف روسيا باستقلالهما، اليوم الاثنين.
ويحظر الأمر التنفيذي "الاستثمارات الجديدة" لأي أمريكي أينما كان، و"استيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين المعنيتين، إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر".
كان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق اليوم، "الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء على ما أسماه العدوان الروسي على أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بايدن: الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم على إجراءات روسيا
22:22 GMT
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
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