https://arabic.sputniknews.com/20220221/تباين-في-التعاملات-المبكرة-لبورصات-الخليج-مع-استمرار-أزمة-أوكرانيا-1058940122.html
تباين في التعاملات المبكرة لبورصات الخليج مع استمرار أزمة أوكرانيا
تباين في التعاملات المبكرة لبورصات الخليج مع استمرار أزمة أوكرانيا
شهدت التعاملات المبكرة لبورصات الخليج صعودا وهبوطا، اليوم الاثنين، في ظل التوترات المتعلقة بأزمة أوكرانيا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T10:10+0000
2022-02-21T10:10+0000
2022-02-21T10:10+0000
بورصات
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك في ظل أنباء عن خطط لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أزمة أوكرانيا.وذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه عرض على الزعيمين فكرة عقد قمة بشأن "الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا".وقال البيت الأبيض إن بايدن قبل القمة "من حيث المبدأ" لكن فقط "إذا لم يقع الغزو"، بحسب "رويترز".وشهد مؤشر البورصة السعودية ارتفاعا بلغ 0.8 بالمئة ليقترب من أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاما ومعززا بارتفاع 1.3 بالمئة في سهم شركة أرامكو النفطية.وعلى الرغم من احتمال ارتفاع سعر النفط إلى مئة دولار للبرميل قال وزراء الدول العربية المنتجة للنفط أمس الأحد إن مجموعة أوبك+ سوف تتمسك بسياستها الراهنة المتمثلة في ضخ 400 ألف برميل يوميا إضافية كل شهر رافضة دعوات لضخ المزيد من أجل تهدئة الأسعار.وفي المقابل، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة أبو ظبي بنسبة واحد بالمئة متأثرا بهبوط بنسبة 2.1 بالمئة في سهم بنك أبو ظبي الأول أكبر بنوك البلاد.وذكرت المجموعة المالية هيرميس المصرية تعيين بنك جولدمان ساكس لتقديم المشورة حول عرض بنك أبو ظبي الأول الاستحواذ عليها.وقدم البنك الإماراتي عرضا غير ملزم لشراء حصة 51 بالمئة من أسهم المجموعة المالية هيرميس مقابل 19 جنيه مصري (1.21 دولار) للسهم لتصل قيمة بنك الاستثمار المصري إلى نحو 1.2 مليار دولار.وهبط مؤشر بورصة دبي 0.3 بالمئة في ظل تراجع سهم إعمار العقارية 0.8 بالمئة.واستقر مؤشر البورصة القطرية إذ عوضت مكاسب القطاع المالي تراجع أسهم الطاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/تراجع-أغلب-بورصات-الخليج-مع-تصاعد-التوترات-بشأن-أوكرانيا-1058908364.html
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بورصات, أخبار أوكرانيا
تباين في التعاملات المبكرة لبورصات الخليج مع استمرار أزمة أوكرانيا
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شهدت التعاملات المبكرة لبورصات الخليج صعودا وهبوطا، اليوم الاثنين، في ظل التوترات المتعلقة بأزمة أوكرانيا.
جاء ذلك في ظل أنباء عن خطط لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أزمة أوكرانيا.
وذكر مكتب الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون أنه عرض على الزعيمين فكرة عقد قمة بشأن "الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا".
وقال البيت الأبيض إن بايدن قبل القمة "من حيث المبدأ" لكن فقط "إذا لم يقع الغزو"، بحسب "رويترز".
وشهد مؤشر البورصة السعودية ارتفاعا بلغ 0.8 بالمئة ليقترب من أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاما ومعززا بارتفاع 1.3 بالمئة في سهم شركة أرامكو النفطية.
وعلى الرغم من احتمال ارتفاع سعر النفط إلى مئة دولار للبرميل قال وزراء الدول العربية المنتجة للنفط أمس الأحد إن مجموعة أوبك+ سوف تتمسك بسياستها الراهنة المتمثلة في ضخ 400 ألف برميل يوميا إضافية كل شهر رافضة دعوات لضخ المزيد من أجل تهدئة الأسعار.
وشهد سهم اتحاد اتصالات ارتفاعا بأكثر من اثنين بالمئة بعد أن أعلنت شركة الاتصالات ارتفاع أرباحها السنوية.
وفي المقابل، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة أبو ظبي بنسبة واحد بالمئة متأثرا بهبوط بنسبة 2.1 بالمئة في سهم بنك أبو ظبي الأول أكبر بنوك البلاد.
وذكرت المجموعة المالية هيرميس المصرية تعيين بنك جولدمان ساكس لتقديم المشورة حول عرض بنك أبو ظبي الأول الاستحواذ عليها.
وقدم البنك الإماراتي عرضا غير ملزم لشراء حصة 51 بالمئة من أسهم المجموعة المالية هيرميس مقابل 19 جنيه مصري (1.21 دولار) للسهم لتصل قيمة بنك الاستثمار المصري إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وهبط مؤشر بورصة دبي 0.3 بالمئة في ظل تراجع سهم إعمار العقارية 0.8 بالمئة.
واستقر مؤشر البورصة القطرية إذ عوضت مكاسب القطاع المالي تراجع أسهم الطاقة.