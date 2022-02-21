https://arabic.sputniknews.com/20220221/تركيا-اعتراف-روسيا-بـ-لوغانسك-ودونيتسك-في-أوكرانيا-غير-مقبول-1058973533.html
تركيا: اعتراف روسيا بـ "لوغانسك ودونيتسك" في أوكرانيا غير مقبول
تركيا: اعتراف روسيا بـ "لوغانسك ودونيتسك" في أوكرانيا غير مقبول
انتقدت تركيا يوم الثلاثاء اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه انتهاك للاتفاقات الدولية وسلامة أراضي أوكرانيا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T23:24+0000
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وتقيم تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي لها حدود بحرية مع كل من أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، علاقات طيبة مع الجارتين، وعرضت الوساطة في الأزمة في الوقت الذي حذرت فيه موسكو من غزو أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يأمر-القوات-المسلحة-الروسية-بضمان-السلام-في-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058971387.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
تركيا: اعتراف روسيا بـ "لوغانسك ودونيتسك" في أوكرانيا غير مقبول
23:24 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 23:44 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
انتقدت تركيا يوم الثلاثاء اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه انتهاك للاتفاقات الدولية وسلامة أراضي أوكرانيا.
وتقيم تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي لها حدود بحرية مع كل من أوكرانيا وروسيا
في البحر الأسود، علاقات طيبة مع الجارتين، وعرضت الوساطة في الأزمة في الوقت الذي حذرت فيه موسكو من غزو أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية التركية "قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يمثل انتهاكا صارخا ليس فقط لاتفاقيات مينسك، وإنما أيضا لوحدة وسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا. نعتبر قرار روسيا المزعوم غير مقبول ونرفضه".
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليو
م، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".