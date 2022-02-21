https://arabic.sputniknews.com/20220221/رئيس-الوزراء-البريطاني-يحذر-رئيس-أوكرانيا-من-غزو-روسي-خلال-ساعات-1058974036.html
رئيس الوزراء البريطاني يزعم لزيلينسكي أن روسيا ستغزو أوكرانيا خلال ساعات
رئيس الوزراء البريطاني يزعم لزيلينسكي أن روسيا ستغزو أوكرانيا خلال ساعات
أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن من المحتمل وقوع غزو روسي لبلاده خلال الساعات أو الأيام المقبلة وأن بريطانيا... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T23:40+0000
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وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء، "عبر عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة وأبلغ الرئيس الأوكراني أنه يعتقد أن هناك احتمالا حقيقيا بوقوع غزو خلال الساعات أو الأيام المقبلة".جاء ذلك في اتصال هاتفي بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال لوغانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا.وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنها اتفقت مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التنسيق لفرض عقوبات سريعة على روسيا.واتفقت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يأمر-القوات-المسلحة-الروسية-بضمان-السلام-في-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058971387.html
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بريطانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني يزعم لزيلينسكي أن روسيا ستغزو أوكرانيا خلال ساعات
23:40 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 23:50 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن من المحتمل وقوع غزو روسي لبلاده خلال الساعات أو الأيام المقبلة وأن بريطانيا ستدرس إرسال المزيد من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا وستعلن عقوبات على روسيا.
وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء، "عبر عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة
في المنطقة وأبلغ الرئيس الأوكراني أنه يعتقد أن هناك احتمالا حقيقيا بوقوع غزو خلال الساعات أو الأيام المقبلة".
جاء ذلك في اتصال هاتفي بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال لوغانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا.
وأضاف مكتب جونسون، أنه "أبلغ الرئيس زيلينسكي أن بريطانيا أعدت عقوبات بالفعل تستهدف كل المتواطئين في انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، وسوف تسري تلك العقوبات في الغد، كما يدرس رئيس الوزراء إرسال مساعدات دفاعية أخرى إلى أوكرانيا إذا طلبت الحكومة الأوكرانية ذلك".
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنها اتفقت مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التنسيق لفرض عقوبات سريعة على روسيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".