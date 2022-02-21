https://arabic.sputniknews.com/20220221/لوغانسك-تعلن-التعبئة-العسكرية-الطوعية-للرجال-فوق-55-عاما--1058931733.html
لوغانسك تعلن التعبئة العسكرية الطوعية للرجال فوق 55 عاما
لوغانسك تعلن التعبئة العسكرية الطوعية للرجال فوق 55 عاما
أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، اليوم الإثنين، التعبئة العسكرية الطوعية للرجال فوق 55 عاما. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T06:27+0000
2022-02-21T06:27+0000
2022-02-21T06:42+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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لوغانسك - سبوتنيك. جاء ذلك في مرسوم صادر عن رئيس لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك.وقال المرسوم الرئاسي: "استدعاء المواطنين الرجال ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاما للتعبئة العسكرية الطوعية".يأتي هذا في أعقاب الإعلان عن مصرع شخصين نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) في أمس الأحد.وقال المتحدث باسم شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية، إيفان فليبونينكو، في ساعة متأخرة يوم الأحد، إن ثلاثة مدنيين على الأقل أصيبوا أيضا في قصف لقوات الجيش الأوكراني.وفي 18 شباط/ فبراير الجاري كانت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من طرف واحد قد أعلنتا التعبئة العامة للمواطنين الرجال من سن 18 حتى 55 عاما.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام.هذا وقد أدي هذا النزاع المسلح إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/لابيد-إسرائيل-تقف-بجانب-أمريكا-حال-نشوب-حرب-في-أوكرانيا-1058930795.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
لوغانسك تعلن التعبئة العسكرية الطوعية للرجال فوق 55 عاما
06:27 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 06:42 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، اليوم الإثنين، التعبئة العسكرية الطوعية للرجال فوق 55 عاما.
لوغانسك - سبوتنيك. جاء ذلك في مرسوم صادر عن رئيس لوغانسك
الشعبية ليونيد باسيتشنيك.
وقال المرسوم الرئاسي: "استدعاء المواطنين الرجال ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاما للتعبئة العسكرية الطوعية".
يأتي هذا في أعقاب الإعلان عن مصرع شخصين نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) في أمس الأحد.
وقال المتحدث باسم شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية، إيفان فليبونينكو، في ساعة متأخرة يوم الأحد، إن ثلاثة مدنيين على الأقل أصيبوا أيضا في قصف لقوات الجيش الأوكراني.
وفي 18 شباط/ فبراير الجاري كانت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من طرف واحد قد أعلنتا التعبئة العامة للمواطنين الرجال من سن 18 حتى 55 عاما.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام.
هذا وقد أدي هذا النزاع المسلح إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.