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https://arabic.sputniknews.com/20220221/معلق-عسكري-يعلن-استعداد-أمريكا-لشراء-أسرار-صواريخ-روسية-بمليارات-الدولارات-1058937296.html
معلق عسكري يعلن استعداد أمريكا لشراء أسرار صواريخ روسية بمليارات الدولارات
معلق عسكري يعلن استعداد أمريكا لشراء أسرار صواريخ روسية بمليارات الدولارات
أكدت روسيا كفاءة أسلحتها الصاروخية الحديثة أثناء التدريب الاستراتيجي لقواتها المسلحة الذي شمل إطلاق صواريخ الدقة العالية والسرعة الفائقة في 20 فبراير/شباط... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T09:04+0000
2022-02-21T09:05+0000
العالم
سلاح روسيا
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وقال المعلق العسكري الروسي فيكتور بارانيتس في حديث على قناة اليوتيوب، في إشارة إلى تجربة إطلاق صاروخ "تسيركون"، إن هذا الصاروخ هو السلاح الأكثر قوةً وفعاليةً اليوم، وهو صاروخ يمكنه أن يصيب كوة النافذة التي تبعد عن مكان إطلاقه بألف كيلومتر.ولا تملك الدول الأخرى اليوم سلاحا مماثلا، ولم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا من صنع صاروخ يماثل الصواريخ فرط الصوتية الروسية حتى الآن. وبحسب المعلق العسكري فإن الاستخبارات الأمريكية مستعدة لمنح جائزة مالية تقّدر قيمتها بمليارات الدولارات لمَن يكشف لها أسرار تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية الروسية.يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-نجاح-إطلاق-صاروخ-تسيركون-وإصابته-للهدف-1054066668.html
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العالم, سلاح روسيا

معلق عسكري يعلن استعداد أمريكا لشراء أسرار صواريخ روسية بمليارات الدولارات

09:04 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 09:05 GMT 21.02.2022)
© Sputnik . Sergey Guneevصواريخ روسية
صواريخ روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكدت روسيا كفاءة أسلحتها الصاروخية الحديثة أثناء التدريب الاستراتيجي لقواتها المسلحة الذي شمل إطلاق صواريخ الدقة العالية والسرعة الفائقة في 20 فبراير/شباط 2022.
وقال المعلق العسكري الروسي فيكتور بارانيتس في حديث على قناة اليوتيوب، في إشارة إلى تجربة إطلاق صاروخ "تسيركون"، إن هذا الصاروخ هو السلاح الأكثر قوةً وفعاليةً اليوم، وهو صاروخ يمكنه أن يصيب كوة النافذة التي تبعد عن مكان إطلاقه بألف كيلومتر.
ولا تملك الدول الأخرى اليوم سلاحا مماثلا، ولم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا من صنع صاروخ يماثل الصواريخ فرط الصوتية الروسية حتى الآن.
روسيا تختبر صاروخ تسيركون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
الدفاع الروسية تعلن عن نجاح إطلاق صاروخ "تسيركون" وإصابته للهدف
16 ديسمبر 2021, 06:20 GMT
وبحسب المعلق العسكري فإن الاستخبارات الأمريكية مستعدة لمنح جائزة مالية تقّدر قيمتها بمليارات الدولارات لمَن يكشف لها أسرار تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية الروسية.
يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.
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