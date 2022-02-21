عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزير-الطاقة-الجزائري-يلتقي-بنظرائه-من-روسيا-وإيران-وبوليفيا-وغينيا-في-الدوحة-1058957325.html
وزير الطاقة الجزائري يلتقي بنظرائه من روسيا وإيران وبوليفيا وغينيا في الدوحة
وزير الطاقة الجزائري يلتقي بنظرائه من روسيا وإيران وبوليفيا وغينيا في الدوحة
أجرى وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الإثنين، محادثات مع نظرائه من إيران وبوليفيا وروسيا وكذا غينيا الإستوائية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T14:50+0000
2022-02-21T14:50+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101347/48/1013474853_0:629:1409:1421_1920x0_80_0_0_15f51e9eade49de4307500237aef2d28.jpg
وقالت الوزارة في بيان، إن الوزير عرقاب أجرى في الدوحة محادثات مع نظرائه، الوزير الإيراني للبترول جواد أوجي، ووزير المحروقات والطاقة البوليفي فرانكلين مولينا أورتيز، ووزير الطاقة الروسي نيكولاي تشولغينوف، ووزير المناجم والمحروقات في جمهورية غينيا الإستوائية غابرييل مباغا أوبيانغ ليما، وذلك بحضور المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من القطاع.وأشار البيان إلى أن جميع الأطراف أشادت بمتانة العلاقات الثنائية بين الدول الخمس، حيث تم التطرق خلال تلك المحادثات إلى مناقشة فرص الاستثمار وآفاق التعاون في مجال الطاقة والمناجم، بحسب الموقع المحلي "شروق أونلاين".وأضح الموقع إلى أن عرقاب قدم لمحة عامة عن سياسة الطاقة الجزائرية وكذلك الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين، حيث أكد على الفرص المُتاحة في المنبع والمصب وفي عرض البحر.من جهة ثانية، يذكر أنه جرى توقيع 4 ‏اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر وقطر في الديوان الأميري القطري، حيث استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي كان وصل إلى الدوحة، مساء السبت الماضي، في زيارة تستغرق يومين.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101347/48/1013474853_0:497:1409:1553_1920x0_80_0_0_045e6ae61f2cdea97e63502ca5f499c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر

وزير الطاقة الجزائري يلتقي بنظرائه من روسيا وإيران وبوليفيا وغينيا في الدوحة

14:50 GMT 21.02.2022
© Sputnik . perventsev / الذهاب إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . perventsev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أجرى وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الإثنين، محادثات مع نظرائه من إيران وبوليفيا وروسيا وكذا غينيا الإستوائية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز(GECF).
وقالت الوزارة في بيان، إن الوزير عرقاب أجرى في الدوحة محادثات مع نظرائه، الوزير الإيراني للبترول جواد أوجي، ووزير المحروقات والطاقة البوليفي فرانكلين مولينا أورتيز، ووزير الطاقة الروسي نيكولاي تشولغينوف، ووزير المناجم والمحروقات في جمهورية غينيا الإستوائية غابرييل مباغا أوبيانغ ليما، وذلك بحضور المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من القطاع.
وأشار البيان إلى أن جميع الأطراف أشادت بمتانة العلاقات الثنائية بين الدول الخمس، حيث تم التطرق خلال تلك المحادثات إلى مناقشة فرص الاستثمار وآفاق التعاون في مجال الطاقة والمناجم، بحسب الموقع المحلي "شروق أونلاين".
وأضح الموقع إلى أن عرقاب قدم لمحة عامة عن سياسة الطاقة الجزائرية وكذلك الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين، حيث أكد على الفرص المُتاحة في المنبع والمصب وفي عرض البحر.
من جهة ثانية، يذكر أنه جرى توقيع 4 ‏اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر وقطر في الديوان الأميري القطري، حيث استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي كان وصل إلى الدوحة، مساء السبت الماضي، في زيارة تستغرق يومين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат ВСУ на боевой машине пехоты в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي10:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала