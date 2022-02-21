https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزير-الطاقة-الجزائري-يلتقي-بنظرائه-من-روسيا-وإيران-وبوليفيا-وغينيا-في-الدوحة-1058957325.html

وزير الطاقة الجزائري يلتقي بنظرائه من روسيا وإيران وبوليفيا وغينيا في الدوحة

وزير الطاقة الجزائري يلتقي بنظرائه من روسيا وإيران وبوليفيا وغينيا في الدوحة

أجرى وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الإثنين، محادثات مع نظرائه من إيران وبوليفيا وروسيا وكذا غينيا الإستوائية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T14:50+0000

2022-02-21T14:50+0000

2022-02-21T14:50+0000

العالم العربي

الجزائر

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وقالت الوزارة في بيان، إن الوزير عرقاب أجرى في الدوحة محادثات مع نظرائه، الوزير الإيراني للبترول جواد أوجي، ووزير المحروقات والطاقة البوليفي فرانكلين مولينا أورتيز، ووزير الطاقة الروسي نيكولاي تشولغينوف، ووزير المناجم والمحروقات في جمهورية غينيا الإستوائية غابرييل مباغا أوبيانغ ليما، وذلك بحضور المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من القطاع.وأشار البيان إلى أن جميع الأطراف أشادت بمتانة العلاقات الثنائية بين الدول الخمس، حيث تم التطرق خلال تلك المحادثات إلى مناقشة فرص الاستثمار وآفاق التعاون في مجال الطاقة والمناجم، بحسب الموقع المحلي "شروق أونلاين".وأضح الموقع إلى أن عرقاب قدم لمحة عامة عن سياسة الطاقة الجزائرية وكذلك الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين، حيث أكد على الفرص المُتاحة في المنبع والمصب وفي عرض البحر.من جهة ثانية، يذكر أنه جرى توقيع 4 ‏اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر وقطر في الديوان الأميري القطري، حيث استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي كان وصل إلى الدوحة، مساء السبت الماضي، في زيارة تستغرق يومين.

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