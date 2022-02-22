https://arabic.sputniknews.com/20220222/أردوغان-نريد-تعزيز-علاقاتنا-مع-السعودية-1058990674.html
أردوغان: نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية
أردوغان: نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "تريد تعزيز علاقاتها مع السعودية". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T11:07+0000
2022-02-22T11:07+0000
2022-02-22T11:07+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار السودان اليوم
رجب طيب أردوغان
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وقال أردوغان، في كلمة له، نقلتها وكالة الأناضول التركية، إن بلاده "تريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية، وترغب في دفع الحوار الإيجابي معها قدما بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة".وكان أردوغان أكد مواصلة الحوار الإيجابي مع السعودية، معربا عن رغبته في إحراز تقدم في المرحلة المقبلة حول الأمر.وقال، خلال رحلة العودة من الإمارات: "حوارنا الإيجابي متواصل مع السعودية، ونرغب في إحراز تقدم في المرحلة المقبلة عبر اتخاذ خطوات ملموسة"، وذلك في أعقاب توتر العلاقات على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب وكالة الأناضول التركية.كما قال الرئيس التركي في وقت سابق، إنه يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير/ شباط الجاري.ونشر الحساب الرسمي لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأردوغان وهو يرد على سؤال سيدة على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين في إسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام 2021.
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, أخبار السودان اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان: نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "تريد تعزيز علاقاتها مع السعودية".
وقال أردوغان، في كلمة له، نقلتها وكالة الأناضول التركية، إن بلاده "تريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية، وترغب في دفع الحوار الإيجابي معها قدما بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة".
وكان أردوغان أكد مواصلة الحوار الإيجابي مع السعودية
، معربا عن رغبته في إحراز تقدم في المرحلة المقبلة حول الأمر.
وقال، خلال رحلة العودة من الإمارات: "حوارنا الإيجابي متواصل مع السعودية، ونرغب في إحراز تقدم في المرحلة المقبلة عبر اتخاذ خطوات ملموسة"، وذلك في أعقاب توتر العلاقات على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب وكالة الأناضول التركية.
كما قال الرئيس التركي في وقت سابق، إنه يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية
خلال شهر فبراير/ شباط الجاري.
ونشر الحساب الرسمي لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأردوغان وهو يرد على سؤال سيدة على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين في إسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام 2021.