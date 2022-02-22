https://arabic.sputniknews.com/20220222/إيران-تعلق-على--التطورات-الأخيرة-في-أوكرانيا-وتوجه-دعوة-إلى-جميع-الأطراف-1058981029.html
إيران تعلق على التطورات الأخيرة في أوكرانيا وتوجه دعوة إلى جميع الأطراف
إيران تعلق على التطورات الأخيرة في أوكرانيا وتوجه دعوة إلى جميع الأطراف
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على التطورات الأخيرة بشأن إقليم دونباس، مؤكدة أن "طهران تتابع القضايا المتعلقة بهذه الأزمة بحساسية". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:11+0000
2022-02-22T08:11+0000
2022-02-22T08:11+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتعتقد ضرورة تجنب أي عمل من شأنه تصعيد التوترات"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ودعا خطيب زادة جميع الأطراف إلى "العمل من أجل تسوية الخلافات من خلال الحوار وفي إطار سلمي"، مضيفا: "تدخلات الناتو وأعماله الاستفزازية بقيادة الولايات المتحدة أدت إلى المزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".كما أمر بوتين، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وأصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية للتفاوض مع الجمهوريتين لإقامة علاقات دبلوماسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يأمر-القوات-المسلحة-الروسية-بضمان-السلام-في-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058971387.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار إيران
إيران تعلق على التطورات الأخيرة في أوكرانيا وتوجه دعوة إلى جميع الأطراف
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على التطورات الأخيرة بشأن إقليم دونباس، مؤكدة أن "طهران تتابع القضايا المتعلقة بهذه الأزمة بحساسية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتعتقد ضرورة تجنب أي عمل من شأنه تصعيد التوترات"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
ودعا خطيب زادة جميع الأطراف إلى "العمل من أجل تسوية الخلافات من خلال الحوار وفي إطار سلمي"، مضيفا: "تدخلات الناتو وأعماله الاستفزازية بقيادة الولايات المتحدة أدت إلى المزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي
الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".
كما أمر بوتين، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، وأصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية للتفاوض مع الجمهوريتين لإقامة علاقات دبلوماسية.