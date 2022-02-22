عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/إيران-تعلق-على--التطورات-الأخيرة-في-أوكرانيا-وتوجه-دعوة-إلى-جميع-الأطراف-1058981029.html
إيران تعلق على التطورات الأخيرة في أوكرانيا وتوجه دعوة إلى جميع الأطراف
إيران تعلق على التطورات الأخيرة في أوكرانيا وتوجه دعوة إلى جميع الأطراف
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على التطورات الأخيرة بشأن إقليم دونباس، مؤكدة أن "طهران تتابع القضايا المتعلقة بهذه الأزمة بحساسية". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:11+0000
2022-02-22T08:11+0000
تغطية أحداث دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتعتقد ضرورة تجنب أي عمل من شأنه تصعيد التوترات"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ودعا خطيب زادة جميع الأطراف إلى "العمل من أجل تسوية الخلافات من خلال الحوار وفي إطار سلمي"، مضيفا: "تدخلات الناتو وأعماله الاستفزازية بقيادة الولايات المتحدة أدت إلى المزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".كما أمر بوتين، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وأصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية للتفاوض مع الجمهوريتين لإقامة علاقات دبلوماسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يأمر-القوات-المسلحة-الروسية-بضمان-السلام-في-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058971387.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار إيران

إيران تعلق على التطورات الأخيرة في أوكرانيا وتوجه دعوة إلى جميع الأطراف

08:11 GMT 22.02.2022
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبرGoogle news
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على التطورات الأخيرة بشأن إقليم دونباس، مؤكدة أن "طهران تتابع القضايا المتعلقة بهذه الأزمة بحساسية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتعتقد ضرورة تجنب أي عمل من شأنه تصعيد التوترات"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال التوقيع على مراسيم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من قبل روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين يأمر القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
أمس, 21:23 GMT
ودعا خطيب زادة جميع الأطراف إلى "العمل من أجل تسوية الخلافات من خلال الحوار وفي إطار سلمي"، مضيفا: "تدخلات الناتو وأعماله الاستفزازية بقيادة الولايات المتحدة أدت إلى المزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".
كما أمر بوتين، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وأصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية للتفاوض مع الجمهوريتين لإقامة علاقات دبلوماسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала