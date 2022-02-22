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https://arabic.sputniknews.com/20220222/ارتفاع-كبير-بأسعار-الغاز-في-أوروبا-بعد-قرار-المستشار-الألماني--1058995689.html
ارتفاع كبير بأسعار الغاز في أوروبا بعد قرار المستشار الألماني
ارتفاع كبير بأسعار الغاز في أوروبا بعد قرار المستشار الألماني
تسارعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بعد قرار المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، بتعليق عقد مشروع "التيار الشمالي 2"، الذي كان من المفترض أن... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T12:51+0000
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وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 10% وتجاوزت 900 دولار لكل ألف متر مكعب، صباح اليوم، وفقا لبيانات بورصة لندن.وتراجعت الأسعار بشكل طفيف إلى ما دون 900 دولار، لكنها في الدقائق الأخيرة وبعد إعلان المستشار الألماني سارعت في الارتفاع مرة أخرى وبلغت 932.4 دولار لكل ألف متر مكعب.وارتفعت أسعار الغاز بعد أن أمر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم، وزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "التيار الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد.وقال شولتس إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع "التيار الشمالي 2"، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وبدوره، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن "الوضع الجيوسياسي والوضع في سوق الطاقة يتطلبان تقييما أمنيا جديدا لمشروع التيار الشمالي 2"، على حد زعمه.الجدير بالذكر، أن الزيادة الملحوظة في أسعار الغاز في أوروبا، قد بدأت في الربيع، عندما تقلب متوسط ​​السعر في حدود 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب.وأرجع الخبراء ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل؛ مثل ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا، بالإضافة إلى محدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وانخفاض مستويات المخزون الأوروبي بعد موجات البرد.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/المستشار-الألماني-يأمر-وزارة-الاقتصاد-بإيقاف-عقد-مشروع-التيار-الشمالي-2---1058991720.html
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يدعو-مجلس-الدوما-إلى-الاعتراف-الفوري-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058968584.html
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العالم, اقتصاد

ارتفاع كبير بأسعار الغاز في أوروبا بعد قرار المستشار الألماني

12:51 GMT 22.02.2022
© Sputnik . Ekaterina Solovjeva / الذهاب إلى بنك الصورخط الغاز "التيار الشمالي 2"
خط الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Ekaterina Solovjeva
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تسارعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بعد قرار المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، بتعليق عقد مشروع "التيار الشمالي 2"، الذي كان من المفترض أن يوفر الغاز لألمانيا وأوروبا بأسعار معتدلة وبكميات كبيرة.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 10% وتجاوزت 900 دولار لكل ألف متر مكعب، صباح اليوم، وفقا لبيانات بورصة لندن.

وكان سعر الافتتاح يوم الثلاثاء، 934.7 دولار لكل ألف متر مكعب، وهو ما يزيد بنسبة 10.2% عن سعره في اليوم السابق، والذي سجل حوالي 847.9 دولار.

وتراجعت الأسعار بشكل طفيف إلى ما دون 900 دولار، لكنها في الدقائق الأخيرة وبعد إعلان المستشار الألماني سارعت في الارتفاع مرة أخرى وبلغت 932.4 دولار لكل ألف متر مكعب.
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
المستشار الألماني يأمر بإيقاف عقد مشروع "التيار الشمالي 2"
11:34 GMT
وارتفعت أسعار الغاز بعد أن أمر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم، وزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "التيار الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد.
وقال شولتس إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع "التيار الشمالي 2"، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.
واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وبدوره، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن "الوضع الجيوسياسي والوضع في سوق الطاقة يتطلبان تقييما أمنيا جديدا لمشروع التيار الشمالي 2"، على حد زعمه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
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بوتين يوقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ويدعو الدوما للمصادقة الفورية
أمس, 19:44 GMT

وأكد هابيك أن وزارة الاقتصاد الألمانية ستعيد تقييم مشروع "التيار الشمالي 2"، "حتى أنه لن يتم إطلاقه"، على حد تعبيره.

الجدير بالذكر، أن الزيادة الملحوظة في أسعار الغاز في أوروبا، قد بدأت في الربيع، عندما تقلب متوسط ​​السعر في حدود 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي نهاية الصيف، تجاوزت الأسعار 600 دولار، وفي أوائل أكتوبر كانت وصلت إلى سعر 1000 دولار، وسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق في سوق العقود الآجلة عند سعر 2190 دولارا في 21 ديسمبر/ كانون الأول.

وأرجع الخبراء ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل؛ مثل ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا، بالإضافة إلى محدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وانخفاض مستويات المخزون الأوروبي بعد موجات البرد.
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