https://arabic.sputniknews.com/20220222/ارتفاع-كبير-بأسعار-الغاز-في-أوروبا-بعد-قرار-المستشار-الألماني--1058995689.html

ارتفاع كبير بأسعار الغاز في أوروبا بعد قرار المستشار الألماني

ارتفاع كبير بأسعار الغاز في أوروبا بعد قرار المستشار الألماني

تسارعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بعد قرار المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، بتعليق عقد مشروع "التيار الشمالي 2"، الذي كان من المفترض أن... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

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وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 10% وتجاوزت 900 دولار لكل ألف متر مكعب، صباح اليوم، وفقا لبيانات بورصة لندن.وتراجعت الأسعار بشكل طفيف إلى ما دون 900 دولار، لكنها في الدقائق الأخيرة وبعد إعلان المستشار الألماني سارعت في الارتفاع مرة أخرى وبلغت 932.4 دولار لكل ألف متر مكعب.وارتفعت أسعار الغاز بعد أن أمر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم، وزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "التيار الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد.وقال شولتس إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع "التيار الشمالي 2"، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وبدوره، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن "الوضع الجيوسياسي والوضع في سوق الطاقة يتطلبان تقييما أمنيا جديدا لمشروع التيار الشمالي 2"، على حد زعمه.الجدير بالذكر، أن الزيادة الملحوظة في أسعار الغاز في أوروبا، قد بدأت في الربيع، عندما تقلب متوسط ​​السعر في حدود 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب.وأرجع الخبراء ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل؛ مثل ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا، بالإضافة إلى محدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وانخفاض مستويات المخزون الأوروبي بعد موجات البرد.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/المستشار-الألماني-يأمر-وزارة-الاقتصاد-بإيقاف-عقد-مشروع-التيار-الشمالي-2---1058991720.html

https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يدعو-مجلس-الدوما-إلى-الاعتراف-الفوري-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058968584.html

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