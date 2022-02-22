https://arabic.sputniknews.com/20220222/البنتاغون-تأمر-بإرسال-12-طائرة-هليكوبتر-إلى-بولندا--1059023089.html
أمريكا ترسل قوات لمنطقة البلطيق وطائرات إف-35 لجبهة حلف الأطلسي الشرقية
أمريكا ترسل قوات لمنطقة البلطيق وطائرات إف-35 لجبهة حلف الأطلسي الشرقية
قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس جو بايدن أعلن اليوم الثلاثاء عن إعادة توزيع القوات الأمريكية في أوروبا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T20:42+0000
2022-02-22T20:42+0000
2022-02-22T21:14+0000
البنتاغون الأمريكي
جو بايدن
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وذكر المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن إعادة التوزيع يشمل إرسال 800 جندي مشاة إلى منطقة البلطيق ونحو ثماني طائرات مقاتلة إف-35 إلى عدة مواقع تشغيل على امتداد خاصرة حلف شمال الأطلسي الشرقية، بحسب "رويترز".كما ترسل الولايات المتحدة 32 طائرة هليكوبتر هجومية إيه.إتش 64 أباتشي إلى منطقة البلطيق وإلى بولندا من مواقع داخل أوروبا، وفقا للمسؤول الدفاعي.وقال المسؤول إن إعادة نشر هؤلاء الأفراد الإضافيين تأتي بهدف طمأنة "حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وردع أي عدوان محتمل ضد الدول الأعضاء في الحلف فضلا عن التدريب مع قوات الدولة المضيفة".وأوضح أن أيا من القوات الجديدة لم يأت من الولايات المتحدة.وفي وقت سابق اليوم ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن روسيا تريد ضم لوغانسك ودونيتسك إلى أراضيها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل مساعداتها الدفاعية لأوكرانيا.كما أعلن بايدن، عن دفعة أولى من العقوبات على روسيا بسبب ما قال إنه "بداية غزو لأوكرانيا"، وتعهد بفرض عقوبات أشد "إذا واصلت روسيا عدوانها، وتشمل العقوبات بنك روسيا العسكري".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/البنتاغون-يتحدث-عن-فرصة-لتجنب-حرب-وأوكرانيا-تقدم-رسالة-بسيطة--1059018137.html
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البنتاغون الأمريكي, جو بايدن
أمريكا ترسل قوات لمنطقة البلطيق وطائرات إف-35 لجبهة حلف الأطلسي الشرقية
20:42 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 21:14 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس جو بايدن أعلن اليوم الثلاثاء عن إعادة توزيع القوات الأمريكية في أوروبا.
وذكر المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن إعادة التوزيع يشمل إرسال 800 جندي مشاة إلى منطقة البلطيق ونحو ثماني طائرات مقاتلة إف-35 إلى عدة مواقع تشغيل على امتداد خاصرة حلف شمال الأطلسي الشرقية، بحسب "رويترز".
كما ترسل الولايات المتحدة 32 طائرة هليكوبتر هجومية إيه.إتش 64 أباتشي إلى منطقة البلطيق وإلى بولندا من مواقع داخل أوروبا، وفقا للمسؤول الدفاعي.
وقال المسؤول إن إعادة نشر هؤلاء الأفراد الإضافيين تأتي بهدف طمأنة "حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وردع أي عدوان محتمل ضد الدول الأعضاء في الحلف فضلا عن التدريب مع قوات الدولة المضيفة".
وأوضح أن أيا من القوات الجديدة لم يأت من الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق اليوم ادعى الرئيس الأمريكي
جو بايدن، أن روسيا تريد ضم لوغانسك ودونيتسك إلى أراضيها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل مساعداتها الدفاعية لأوكرانيا.
كما أعلن بايدن، عن دفعة أولى من العقوبات على روسيا بسبب ما قال إنه "بداية غزو لأوكرانيا"، وتعهد بفرض عقوبات أشد "إذا واصلت روسيا عدوانها، وتشمل العقوبات بنك روسيا العسكري".
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.