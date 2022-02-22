https://arabic.sputniknews.com/20220222/البيت-الأبيض-لا-خطط-للقاء-قمة-بين-الرئيسين-بايدن-وبوتين-1059026313.html

البيت الأبيض: لا خطط للقاء قمة بين الرئيسين بايدن وبوتين

البيت الأبيض: لا خطط للقاء قمة بين الرئيسين بايدن وبوتين

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أنه لا خطط للقاء قمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، وسط التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار أوكرانيا

تغطية أحداث دونباس

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساكي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع بين بايدن وبوتين لا يزال ممكنا "في هذه المرحلة، هذا بالتأكيد ليس في الخطط".وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، وقبل الجانبان العرض.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا اتصالا هاتفيا ثانيا الليلة الماضية، بمبادرة من الرئيس الفرنسي، بحثا خلاله الأوضاع في أوكرانيا.وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".

https://arabic.sputniknews.com/20220222/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجار-في-دونيتسك-1059025971.html

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