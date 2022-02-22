https://arabic.sputniknews.com/20220222/الخارجية-الألمانية-التيار-الشمالي-2-مجمد-وقد-حذرنا-دائما-من-أن-هذا-سيكون-جزءا-من-الإجراءات-المعدة-1059005113.html
الخارجية الألمانية: "التيار الشمالي 2" مجمد وقد حذرنا دائما من أن هذا سيكون جزءا من الإجراءات المعدة
الخارجية الألمانية: "التيار الشمالي 2" مجمد وقد حذرنا دائما من أن هذا سيكون جزءا من الإجراءات المعدة
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربورك، اليوم الثلاثاء، إن مشروع "التيار الشمالي 2" مجمد، مشيرة إلى أن ألمانيا حذرت دائما من أن هذا سيكون جزءا من... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T15:10+0000
2022-02-22T15:10+0000
2022-02-22T15:10+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الألمانية: "التيار الشمالي 2" مجمد وقد حذرنا دائما من أن هذا سيكون جزءا من الإجراءات المعدة
تابعنا عبر
يتبع
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربورك، اليوم الثلاثاء، إن مشروع "التيار الشمالي 2" مجمد، مشيرة إلى أن ألمانيا حذرت دائما من أن هذا سيكون جزءا من الإجراءات المعدة في حال التصعيد في أوكرانيا.