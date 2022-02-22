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https://arabic.sputniknews.com/20220222/الخارجية-الألمانية-التيار-الشمالي-2-مجمد-وقد-حذرنا-دائما-من-أن-هذا-سيكون-جزءا-من-الإجراءات-المعدة-1059005113.html
الخارجية الألمانية: "التيار الشمالي 2" مجمد وقد حذرنا دائما من أن هذا سيكون جزءا من الإجراءات المعدة
الخارجية الألمانية: "التيار الشمالي 2" مجمد وقد حذرنا دائما من أن هذا سيكون جزءا من الإجراءات المعدة
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربورك، اليوم الثلاثاء، إن مشروع "التيار الشمالي 2" مجمد، مشيرة إلى أن ألمانيا حذرت دائما من أن هذا سيكون جزءا من... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا

الخارجية الألمانية: "التيار الشمالي 2" مجمد وقد حذرنا دائما من أن هذا سيكون جزءا من الإجراءات المعدة

15:10 GMT 22.02.2022
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربورك، اليوم الثلاثاء، إن مشروع "التيار الشمالي 2" مجمد، مشيرة إلى أن ألمانيا حذرت دائما من أن هذا سيكون جزءا من الإجراءات المعدة في حال التصعيد في أوكرانيا.
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