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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/الرئيس-الفنزويلي-أعلن-دعمي-الكامل-لبوتين-1059026536.html
الرئيس الفنزويلي: أعلن دعمي الكامل لبوتين
الرئيس الفنزويلي: أعلن دعمي الكامل لبوتين
أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن دعمه الكامل لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، للإجراءات المتخذة مؤخرا، وحث على البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T23:53+0000
2022-02-22T23:53+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مادورو، في تصريحات، اليوم الأربعاء ردا على الإجراءات الأخيرة حول أوكرانيا "أعلن دعمي الكامل لبوتين، وعلى الجميع للجوء للدبلوماسية".وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-كومينترنوفو-في-دونباس-1059024903.html
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أخبار أوكرانيا

الرئيس الفنزويلي: أعلن دعمي الكامل لبوتين

23:53 GMT 22.02.2022
© REUTERS / STRINGER الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / STRINGER
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أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن دعمه الكامل لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، للإجراءات المتخذة مؤخرا، وحث على البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مادورو، في تصريحات، اليوم الأربعاء ردا على الإجراءات الأخيرة حول أوكرانيا "أعلن دعمي الكامل لبوتين، وعلى الجميع للجوء للدبلوماسية".
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
تغطية أحداث دونباس
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس
21:39 GMT
وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.

وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.

ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
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