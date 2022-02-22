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الرئيس اللبناني: من المستحيل أن أفرط بحقوق بلادي في الحدود البحرية
الرئيس اللبناني: من المستحيل أن أفرط بحقوق بلادي في الحدود البحرية
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أنه من المستحيل أن يفرط في حقوق بلاده في قضية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T21:55+0000
2022-02-22T21:55+0000
أخبار لبنان
ترسيم الحدود
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وقال عون في تصريحات تلفزيونية إن ترسيم الحدود "مسألة سيادية بامتياز لذلك من المستحيل أن أفرط بها"، بحسب موقع "الجديد".وأضاف الرئيس اللبناني أنه حريص كل الحرص على حقوق بلاده والشعب اللبناني.ومؤخرا، انتقدت تقارير صحفية ما وصفته بأنه "تراجع" من الرئيس اللبناني عن المطالبة بالخط 29 كحدود للبنان البحرية، واعتماد الخط 23.وكانت صحيفة "الأخبار" المحلية قد نسبت لعون قوله إن الخط 23 وهو خط تفاوضنا الذي نتمسك به، وأن البعض طرح الخط 29 من دون حجج لبرهنته.وفي الثامن من الشهر الجاري زار الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين لبنان في محاولة لتحريك المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.وكانت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية انطلقت تحت رعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلا أنه تم تجميد المفاوضات في مايو/ أيار 2021، نتيجة عدم التوصل لاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ميقاتي-في-ذكرى-التأسيس-نعتز-بوقوف-السعودية-الدائم-إلى-جانب-لبنان-ودعمه-1058990983.html
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أخبار لبنان, ترسيم الحدود

الرئيس اللبناني: من المستحيل أن أفرط بحقوق بلادي في الحدود البحرية

21:55 GMT 22.02.2022
© Sputnik . Alexander Andreychenkoالرئيس اللبناني ميشال عون في قاعة المؤتمرات في فندق "فور سيزون" في موسكو، 25 مارس/ آذار 2019
الرئيس اللبناني ميشال عون في قاعة المؤتمرات في فندق فور سيزون في موسكو، 25 مارس/ آذار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Alexander Andreychenko
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أنه من المستحيل أن يفرط في حقوق بلاده في قضية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وقال عون في تصريحات تلفزيونية إن ترسيم الحدود "مسألة سيادية بامتياز لذلك من المستحيل أن أفرط بها"، بحسب موقع "الجديد".
رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
ميقاتي في "ذكرى التأسيس": نعتز بوقوف السعودية الدائم إلى جانب لبنان ودعمه
11:12 GMT
وأضاف الرئيس اللبناني أنه حريص كل الحرص على حقوق بلاده والشعب اللبناني.
ومؤخرا، انتقدت تقارير صحفية ما وصفته بأنه "تراجع" من الرئيس اللبناني عن المطالبة بالخط 29 كحدود للبنان البحرية، واعتماد الخط 23.
وكانت صحيفة "الأخبار" المحلية قد نسبت لعون قوله إن الخط 23 وهو خط تفاوضنا الذي نتمسك به، وأن البعض طرح الخط 29 من دون حجج لبرهنته.
وفي الثامن من الشهر الجاري زار الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين لبنان في محاولة لتحريك المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
وكانت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية انطلقت تحت رعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلا أنه تم تجميد المفاوضات في مايو/ أيار 2021، نتيجة عدم التوصل لاتفاق.
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