https://arabic.sputniknews.com/20220222/ميقاتي-في-ذكرى-التأسيس-نعتز-بوقوف-السعودية-الدائم-إلى-جانب-لبنان-ودعمه-1058990983.html

ميقاتي في "ذكرى التأسيس": نعتز بوقوف السعودية الدائم إلى جانب لبنان ودعمه

ميقاتي في "ذكرى التأسيس": نعتز بوقوف السعودية الدائم إلى جانب لبنان ودعمه

علق رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، على ‏احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى تأسيسها.‏ 22.02.2022, سبوتنيك عربي

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وأشار عبر حسابه على "تويتر" أن "السعودية لها في وجدان كل مسلم وعربي مكانة مميزة، ونحن نعتز بتاريخ من العلاقات التي جمعت بلدينا وبوقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان ودعمه".وتابع نجيب ميقاتي مهنئا المملكة قيادة وشعباً في هذا اليوم ونتمنى لها دوام التقدم والازدهار والريادة".وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الشهر الماضي، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.وبحسب الأمر الملكي "يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".واختيار هذا اليوم تحديدا يعود إلى الشهر الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحديدا في منتصف عام 1139هـ الذي يوافق شهر فبراير من عام 1727م، وهي الدولة التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، واتخذت من الدرعية عاصمة لها، وكانت تسمى هذه الدولة بـ"إمارة الدرعية".انتهت الدولة السعودية الأولى عام 1818 نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية عن طريق واليها في مصر، والتي كان آخرها حملة إبراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية وتدمير العديد من البلدان في مناطق الدولة السعودية الأولى في أنحاء الجزيرة العربية.وحكم هذه الدولة أربعة حكام وكان الحاكم عليها يلقب بـ"الإمام" وليس الملك.في المقابل، يشير اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، إلى اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية" في شهر جمادى الأول عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 1932م، أي قبل نحو 9 عقود، وذلك بعد جهود استمرت نحو 3 عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902م.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/محمد-بن-زايد-يوجه-رسالة-للسعودية-في-يوم-التأسيس-1058980060.html

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي