https://arabic.sputniknews.com/20220222/ترحيب-أممي-بجهود-إيران-الداعمة-للسلام-في-سوريا-1059010040.html
ترحيب أممي بجهود إيران الداعمة للسلام في سوريا
ترحيب أممي بجهود إيران الداعمة للسلام في سوريا
أثنى ممثل الأمين العام الخاص بشؤون سوريا، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، على الجهود التي تبذلها إيران بهدف إحلال السلام والاستقرار في سوريا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T16:32+0000
2022-02-22T16:32+0000
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريح بيدرسون جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه بيدرسون مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي.واستعرض الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات على الساحة السورية، خاصة تنظيم الاجتماع القادم للجنة الدستور في سوريا، حيث أشار المسؤول الإيراني إلى الوضع الميداني السياسي المستقر في الأراضي السورية.وأعرب علي أصغر خاجي عن ترحيبه بالاتفاق الحاصل بشأن تنظيم الاجتماع السابع للجنة الدستور السوري، فضلا عن مواصلة الحوار بحسب سير العملية السياسية وبناء على الحقائق السائدة في سوريا.واستعرض غير بيدرسون خلال الاتصال الهاتفي مع علي أصغر خاجي زيارته الأخيرة إلى العاصمة السورية، دمشق، وما حصل من توافقات مع المسؤولين السوريين.وشدد الجانبان الإيراني والأممي على معالجة القضايا الإنسانية بما يشمل ملف عودة النازحين واللاجئين إلى بلدهم الأم.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/سوريا-وإيران-توقعان-مذكرة-تفاهم-في-مجال-التطوير-الإداري--1058964446.html
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إيران, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن
ترحيب أممي بجهود إيران الداعمة للسلام في سوريا
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أثنى ممثل الأمين العام الخاص بشؤون سوريا، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، على الجهود التي تبذلها إيران بهدف إحلال السلام والاستقرار في سوريا.
وأفادت وكالة إرنا
، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريح بيدرسون جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه بيدرسون مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي.
واستعرض الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات على الساحة السورية
، خاصة تنظيم الاجتماع القادم للجنة الدستور في سوريا، حيث أشار المسؤول الإيراني إلى الوضع الميداني السياسي المستقر في الأراضي السورية.
وأعرب علي أصغر خاجي عن ترحيبه بالاتفاق الحاصل بشأن تنظيم الاجتماع السابع للجنة الدستور السوري، فضلا عن مواصلة الحوار بحسب سير العملية السياسية وبناء على الحقائق السائدة في سوريا.
واستعرض غير بيدرسون خلال الاتصال الهاتفي مع علي أصغر خاجي زيارته الأخيرة إلى العاصمة السورية
، دمشق، وما حصل من توافقات مع المسؤولين السوريين.
وشدد الجانبان الإيراني والأممي على معالجة القضايا الإنسانية بما يشمل ملف عودة النازحين واللاجئين إلى بلدهم الأم.