عربي
بوتين: اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ترحيب-أممي-بجهود-إيران-الداعمة-للسلام-في-سوريا-1059010040.html
ترحيب أممي بجهود إيران الداعمة للسلام في سوريا
ترحيب أممي بجهود إيران الداعمة للسلام في سوريا
أثنى ممثل الأمين العام الخاص بشؤون سوريا، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، على الجهود التي تبذلها إيران بهدف إحلال السلام والاستقرار في سوريا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T16:32+0000
2022-02-22T16:32+0000
إيران
أخبار سوريا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073039_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d246651f39dc3ff9471dfd594327120c.jpg
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريح بيدرسون جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه بيدرسون مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي.واستعرض الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات على الساحة السورية، خاصة تنظيم الاجتماع القادم للجنة الدستور في سوريا، حيث أشار المسؤول الإيراني إلى الوضع الميداني السياسي المستقر في الأراضي السورية.وأعرب علي أصغر خاجي عن ترحيبه بالاتفاق الحاصل بشأن تنظيم الاجتماع السابع للجنة الدستور السوري، فضلا عن مواصلة الحوار بحسب سير العملية السياسية وبناء على الحقائق السائدة في سوريا.واستعرض غير بيدرسون خلال الاتصال الهاتفي مع علي أصغر خاجي زيارته الأخيرة إلى العاصمة السورية، دمشق، وما حصل من توافقات مع المسؤولين السوريين.وشدد الجانبان الإيراني والأممي على معالجة القضايا الإنسانية بما يشمل ملف عودة النازحين واللاجئين إلى بلدهم الأم.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/سوريا-وإيران-توقعان-مذكرة-تفاهم-في-مجال-التطوير-الإداري--1058964446.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073039_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0c4a3baecd2136991c6d6517b409ef39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن

ترحيب أممي بجهود إيران الداعمة للسلام في سوريا

16:32 GMT 22.02.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
تابعنا عبرGoogle news
أثنى ممثل الأمين العام الخاص بشؤون سوريا، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، على الجهود التي تبذلها إيران بهدف إحلال السلام والاستقرار في سوريا.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريح بيدرسون جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه بيدرسون مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي.
ســلام ســفّاف، وزيرة التنمية الإدارية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
سوريا وإيران توقعان مذكرة تفاهم في مجال التطوير الإداري
أمس, 16:58 GMT
واستعرض الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات على الساحة السورية، خاصة تنظيم الاجتماع القادم للجنة الدستور في سوريا، حيث أشار المسؤول الإيراني إلى الوضع الميداني السياسي المستقر في الأراضي السورية.
وأعرب علي أصغر خاجي عن ترحيبه بالاتفاق الحاصل بشأن تنظيم الاجتماع السابع للجنة الدستور السوري، فضلا عن مواصلة الحوار بحسب سير العملية السياسية وبناء على الحقائق السائدة في سوريا.
واستعرض غير بيدرسون خلال الاتصال الهاتفي مع علي أصغر خاجي زيارته الأخيرة إلى العاصمة السورية، دمشق، وما حصل من توافقات مع المسؤولين السوريين.
وشدد الجانبان الإيراني والأممي على معالجة القضايا الإنسانية بما يشمل ملف عودة النازحين واللاجئين إلى بلدهم الأم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني15:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала