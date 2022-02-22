https://arabic.sputniknews.com/20220222/زيلينسكي-يجب-أن-تشمل-العقوبات-الغربية-الإغلاق-الكامل-لمشروع-التيار-الشمالي-2-1058987405.html

زيلينسكي: يجب أن تشمل العقوبات الغربية الإغلاق الكامل لمشروع "التيار الشمالي 2"

زيلينسكي: يجب أن تشمل العقوبات الغربية الإغلاق الكامل لمشروع "التيار الشمالي 2"

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الغربية ضد روسيا يجب أن تشمل الإغلاق الكامل لمشروع "التيار الشمالي 2" بعد الاعتراف... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T10:08+0000

2022-02-22T10:08+0000

2022-02-22T10:37+0000

روسيا

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وقال زيلينسكي في إفادة إعلامية عقب اجتماع مع الرئيس الإستوني ألار كاريس في كييف: "اتفقنا على ضرورة فرض عقوبات فورية على العمل العدواني ضد أوكرانيا. يجب أن تشمل هذه العقوبات الوقف الكامل لمشروع "التيار الشمالي 2"".ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً؛ وذلك من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا.ودعت روسيا مراراً إلى التوقف عن ذكر مشروع "التيار الشمالي 2"، الذي تعارضه الولايات المتحدة وأوكرانيا بشدة، في إطار سياسي، مؤكدة أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" هو مشروع تجاري بحت ولا يحمل أي صبغة سياسية.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/زيلينسكي-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-يعني-انسحاب-روسيا-من-اتفاقيات-مينسك-1058974698.html

https://arabic.sputniknews.com/20220221/شويغو-تصريحات-زيلينسكي-حول-إعادة-الوضع-الأوكراني-لدولة-نووية-هي-بيان-خطير-للغاية-1058957998.html

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