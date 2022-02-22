https://arabic.sputniknews.com/20220222/سماع-أصوات-انفجارات-عنيفة-في-مركز-دونيتسك--1059000422.html
سماع دوي انفجارات عنيفة من مركز دونيتسك
سماع دوي انفجارات عنيفة من مركز دونيتسك
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مركز دونيتسك. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T14:05+0000
2022-02-22T14:05+0000
2022-02-22T14:38+0000
العالم
روسيا
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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن أصوات انفجارات تسمع في هذه اللحظات من وسط دونيتسك، مشيرا إلى وقوع ثلاثة انفجارات على الأقل في الجزء الشرقي من المدينة.وكان رئيس جمهورية دونيتسك المستقلة، دينيس بوشيلين، قد أشار اليوم الثلاثاء، إلى أن جمهوريات دونباس تعتمد على قواتها في شؤون الدفاع، لكن لا تستبعد أنها قد تلجأ إلى روسيا للحصول على المساعدة العسكرية.وقال بوشيلين في لقاء على تلفزيون "روسيا 24": "نحن، كما قلنا من قبل نتمسك بالموقف الذي مفاده أننا، أولا وقبل كل شيء، نعتمد على أنفسنا، وعلى نقاط قوتنا، ولهذا السبب لدينا حملة تعبئة نشطة".وتابع رئيس جمهورية دونيتسك المستقلة، قائلا: "سنواصل تقييم الوضع، بالطبع، لا نستبعد أنه في وقت ما، سيتعين علينا اللجوء إلى روسيا للحصول على المساعدة... وفقًا للشروط المحددة في اتفاقية التعاون والصداقة بين روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوشيلين-دونباس-تعتمد-على-نفسها-في-الدفاع-لكن-لا-نستبعد-طلب-مساعدة-روسيا-1058999062.html
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العالم, روسيا
سماع دوي انفجارات عنيفة من مركز دونيتسك
14:05 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 14:38 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مركز دونيتسك.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن أصوات انفجارات تسمع في هذه اللحظات من وسط دونيتسك، مشيرا إلى وقوع ثلاثة انفجارات على الأقل في الجزء الشرقي من المدينة.
وكان رئيس جمهورية دونيتسك المستقلة، دينيس بوشيلين، قد أشار اليوم الثلاثاء، إلى أن جمهوريات دونباس تعتمد على قواتها في شؤون الدفاع
، لكن لا تستبعد أنها قد تلجأ إلى روسيا للحصول على المساعدة العسكرية.
وقال بوشيلين في لقاء على تلفزيون "روسيا 24": "نحن، كما قلنا من قبل نتمسك بالموقف الذي مفاده أننا، أولا وقبل كل شيء، نعتمد على أنفسنا، وعلى نقاط قوتنا، ولهذا السبب لدينا حملة تعبئة نشطة".
وتابع رئيس جمهورية دونيتسك
المستقلة، قائلا: "سنواصل تقييم الوضع، بالطبع، لا نستبعد أنه في وقت ما، سيتعين علينا اللجوء إلى روسيا للحصول على المساعدة... وفقًا للشروط المحددة في اتفاقية التعاون والصداقة بين روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".