https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوشيلين-دونباس-تعتمد-على-نفسها-في-الدفاع-لكن-لا-نستبعد-طلب-مساعدة-روسيا-1058999062.html

بوشيلين: دونباس تعتمد على نفسها في الدفاع لكن لا نستبعد طلب مساعدة روسيا

بوشيلين: دونباس تعتمد على نفسها في الدفاع لكن لا نستبعد طلب مساعدة روسيا

قال رئيس جمهورية دونيتسك المستقلة، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، إن جمهوريات دونباس تعتمد على قواتها في شؤون الدفاع، لكن لا تستبعد أنها قد تلجأ إلى روسيا... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T13:53+0000

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2022-02-22T13:53+0000

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وقال بوشيلين في لقاء على تلفزيون "روسيا 24": "نحن، كما قلنا من قبل نتمسك بالموقف الذي مفاده أننا، أولا وقبل كل شيء، نعتمد على أنفسنا، وعلى نقاط قوتنا، ولهذا السبب لدينا حملة تعبئة نشطة".وتابع رئيس جمهورية دونيتسك المستقلة، قائلا: "سنواصل تقييم الوضع، بالطبع، لا نستبعد أنه في وقت ما، سيتعين علينا اللجوء إلى روسيا للحصول على المساعدة... وفقًا للشروط المحددة في اتفاقية التعاون والصداقة بين روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تخطط حاليا لإرسال قواتها المسلحة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وفي السياق نفسه، قال رودنكو أن موسكو لا تخشى العقوبات بسبب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشيرا إلى أن بلاده ترحب بالمفاوضات مع الدول الأوروبية بشأن أوكرانيا.كما اعتبر رودنكو أن موسكو لا تريد قطع العلاقات مع كييف، لكن الأخيرة تحاول ذلك من خلال اجراءاتها وسياساتها تجاه روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/موسكو-لا-نخطط-حاليا-لإرسال-القوات-المسلحة-إلى-دونباس-1058995317.html

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