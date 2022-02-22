https://arabic.sputniknews.com/20220222/صحيفة-تكشف-عن-مبلغ-خيالي-تلقاه-محمد-صلاح-مقابل-ظهوره-في-صاحبة-السعادة-1058979112.html

صحيفة تكشف عن "مبلغ خيالي" تلقاه محمد صلاح مقابل ظهوره في "صاحبة السعادة"

صحيفة تكشف عن "مبلغ خيالي" تلقاه محمد صلاح مقابل ظهوره في "صاحبة السعادة"

كشف تقرير صحفي عن تلقي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي "مبلغا خياليا" مقابل الظهور في أحد البرامج التلفزيونية في بلاده. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T07:22+0000

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وقالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن صلاح تقاضي مبلغ 16 مليون جنيه مصري (ما يزيد عن مليون دولار) مقابل الظهور مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" عبر شاشة قناة dmc.ونقلت الصحيفة عن مصادر في القناة، أن المبلغ بالكامل تحملته الشركات الراعية للبرنامج.وأوضحت أنه سيتم إذاعة المقابلة مع محمد صلاح على حلقتين، الأولى في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار المقبل، والثانية نهاية الشهر ذاته.وسيكون ظهور النجم العالمي مع "ًصاحبة السعادة" هو الأول له على شاشة قناة مصرية، ومؤخرا تم طرح البرومو الخاص بها، الذي لاقى تفاعلا كبيرا من قبل المشاهدين من عشاق صلاح.وتم تصوير المقابلة نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك قبل توجه محمد صلاح إلى الكاميرون للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا ، التي حلت فيها مصر في المركز الثاني.ووفق المصادر، فإن المقابلة تركزت في معظمها على الجانب الشخصي من حياة محمد صلاح ومسيرته إلى العالمية ودور أسرته في نجاح تجربته الاحترافية.

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