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غانتس: إيران تزود فنزويلا بطائرات دون طيار.. صور
غانتس: إيران تزود فنزويلا بطائرات دون طيار.. صور
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن إيران زودت فنزويلا بطائرات دون طيار وأسلحة أخرى مهمة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T18:36+0000
2022-02-22T18:36+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، إن إيران زودت فنزويلا بطائرات دون طيار، من نوع "مهاجر 6"، وبأن هذه الأسلحة ليست الأولى من نوعها التي تقدمها إيران إلى الدولة اللاتينية.وأكد الموقع أن تصريح غانتس جاء خلال لقاء لغانتس في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في أمريكا الشمالية، اليوم، والتي أشار خلالها إلى أن تصدير الطائرات دون طيار الإيرانية إلى فنزويلا، ليس سرا جديدا، وبأنه في العام 2012، تم تصدير أسلحة مشابهة للدولة اللاتينية.ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي صورة للرئيس الفنزويلي بجوار طائرة إيرانية دون طيار من طراز "مهاجر 6".وادعى بيني غانتس خلال اللقاء أن إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا، ولا تشكل تهديدا لدولة إسرائيل وحدها.
إيران
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أخبار العالم الآن, تغيير السلطة في فنزويلا, إيران

غانتس: إيران تزود فنزويلا بطائرات دون طيار.. صور

18:36 GMT 22.02.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов / الذهاب إلى بنك الصورطائرة دون طيار "هنتر" في المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2019" في حديقة الثقافة والترفيه الوطنية العسكرية للقوات المسلحة للاتحاد الروسي "باتريوت"
طائرة دون طيار هنتر في المنتدى العسكري التقني الدولي الجيش 2019 في حديقة الثقافة والترفيه الوطنية العسكرية للقوات المسلحة للاتحاد الروسي باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن إيران زودت فنزويلا بطائرات دون طيار وأسلحة أخرى مهمة.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، إن إيران زودت فنزويلا بطائرات دون طيار، من نوع "مهاجر 6"، وبأن هذه الأسلحة ليست الأولى من نوعها التي تقدمها إيران إلى الدولة اللاتينية.
وأكد الموقع أن تصريح غانتس جاء خلال لقاء لغانتس في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في أمريكا الشمالية، اليوم، والتي أشار خلالها إلى أن تصدير الطائرات دون طيار الإيرانية إلى فنزويلا، ليس سرا جديدا، وبأنه في العام 2012، تم تصدير أسلحة مشابهة للدولة اللاتينية.
ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي صورة للرئيس الفنزويلي بجوار طائرة إيرانية دون طيار من طراز "مهاجر 6".
وادعى بيني غانتس خلال اللقاء أن إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا، ولا تشكل تهديدا لدولة إسرائيل وحدها.
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