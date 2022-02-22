غانتس: إيران تزود فنزويلا بطائرات دون طيار.. صور
© Sputnik . Виталий Белоусов / الذهاب إلى بنك الصورطائرة دون طيار "هنتر" في المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2019" في حديقة الثقافة والترفيه الوطنية العسكرية للقوات المسلحة للاتحاد الروسي "باتريوت"
© Sputnik . Виталий Белоусов/
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن إيران زودت فنزويلا بطائرات دون طيار وأسلحة أخرى مهمة.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، إن إيران زودت فنزويلا بطائرات دون طيار، من نوع "مهاجر 6"، وبأن هذه الأسلحة ليست الأولى من نوعها التي تقدمها إيران إلى الدولة اللاتينية.
I also revealed that Venezuela is developing advanced Iranian Mohajer UAVs and receiving transfers of Iranian PGMs. This highlights that Iran truly is a global and regional challenge and not just a threat to the State of Israel. pic.twitter.com/uIUc3x4Foe— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 22, 2022
وأكد الموقع أن تصريح غانتس جاء خلال لقاء لغانتس في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في أمريكا الشمالية، اليوم، والتي أشار خلالها إلى أن تصدير الطائرات دون طيار الإيرانية إلى فنزويلا، ليس سرا جديدا، وبأنه في العام 2012، تم تصدير أسلحة مشابهة للدولة اللاتينية.
יצוא מל"טים איראניים לוונצואלה אינו סוד חדש. כבר בשנת 2012 זוהה כתב"ם איראני מדגם "מוג'האר 2" תחת "מותג" השייך לתעשיה האווירית הצבאית של וונצואלה (CAVIM). מאז, התפתחה הסדרה והדגם שנחשף כעת (6), על ידי שר הביטחון, הוא האחרון ממשפחת מל"טי ה"מוג'האר". pic.twitter.com/7dm2vOO1ix— אינטלי טיימס - Intelli Times (@IntelliTimes) February 22, 2022
ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي صورة للرئيس الفنزويلي بجوار طائرة إيرانية دون طيار من طراز "مهاجر 6".
وادعى بيني غانتس خلال اللقاء أن إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا، ولا تشكل تهديدا لدولة إسرائيل وحدها.