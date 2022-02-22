https://arabic.sputniknews.com/20220222/محمد-بن-زايد-يوجه-رسالة-للسعودية-في-يوم-التأسيس-1058980060.html

محمد بن زايد يوجه رسالة للسعودية في "يوم التأسيس"

محمد بن زايد يوجه رسالة للسعودية في "يوم التأسيس"

وجه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى السعودية قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس الذي يصادف اليوم 22 فبراير/شباط. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T07:49+0000

2022-02-22T07:49+0000

2022-02-22T07:49+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

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وقال ولي عهد أبو ظبي في تغريدة بحسابه على تويتر: "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة "يوم التأسيس".وأضاف: "تاريخ عريق ومشرف، وقادة عظام صنعوا نهضة بلادهم جيلاً بعد جيل".وختم ابن زايد تغريدته بالقول: "أدعو الله أن يديم على المملكة ازدهارها ورفعتها، ويحفظها بالأمن والأمان".والشهر الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.وبحسب الأمر الملكي "يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".واختيار هذا اليوم تحديدا يعود إلى الشهر الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحديدا في منتصف عام 1139هـ الذي يوافق شهر فبراير من عام 1727م، وهي الدولة التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، واتخذت من الدرعية عاصمة لها، وكانت تسمى هذه الدولة بـ"إمارة الدرعية".وانتهت الدولة السعودية الأولى عام 1818 نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية عن طريق واليها في مصر، والتي كان آخرها حملة إبراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية وتدمير العديد من البلدان في مناطق الدولة السعودية الأولى في أنحاء الجزيرة العربية.وحكم هذه الدولة أربعة حكام وكان الحاكم عليها يلقب بـ"الإمام" وليس الملك.في المقابل، يشير اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، إلى اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية" في شهر جمادى الأول عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 1932م، أي قبل نحو 9 عقود، وذلك بعد جهود استمرت نحو 3 عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902م.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/السعودية-تحتفل-بـيوم-التأسيس-فما-الفرق-بينه-وبين-اليوم-الوطني-للمملكة-1058511728.html

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