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حريق هائل يلتهم محطة وقود وسيارات في مصر... فيديو
حريق هائل يلتهم محطة وقود وسيارات في مصر... فيديو
نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية المصرية (شمال القاهرة) من السيطرة على حريق هائل شب في محطة وقود بإحدى المدن بالمحافظة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T15:33+0000
2022-02-22T15:33+0000
2022-02-22T15:55+0000
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وأفادت صحيفة الشروق، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا ببلاغ من الأهالي بحريق شب بمحطة تموين التعاون للسيارات بمدينة أجا بالمحافظة، ونشوب الحريق بعدد من السيارات بالمحطة.وانتقلت قوة من الدفاع المدني والحريق وسيارات الإسعاف التابعة للمحافظة إلى مكان الحريق، إضافة إلى تشكيل من الأمن المركزي، وتم وضع حواجز أمنية وكردونات حول محطة الوقود، فيما تحرك، على عجل، فريق إدارة الأزمات والكوارث برئاسة مركز أجا، وفريق العمل التنفيذي، فور نشوب الحريق الهائل.وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل المصابين لمستشفى أجا المركزي، وجار حصر الخسائر، في وقت طالب رئيس مركز ومدينة أجا بالتدخل السريع، ووجوب التنسيق مع الجهات المعنية في السيطرة على الحريق، حفاظا على أرواح المواطنين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اخبار العالم العربي, مصر
حريق هائل يلتهم محطة وقود وسيارات في مصر... فيديو
15:33 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 15:55 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية المصرية (شمال القاهرة) من السيطرة على حريق هائل شب في محطة وقود بإحدى المدن بالمحافظة.
وأفادت صحيفة الشروق
، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا ببلاغ من الأهالي بحريق شب بمحطة تموين التعاون للسيارات بمدينة أجا بالمحافظة، ونشوب الحريق بعدد من السيارات بالمحطة.
وانتقلت قوة من الدفاع المدني والحريق وسيارات الإسعاف التابعة للمحافظة
إلى مكان الحريق، إضافة إلى تشكيل من الأمن المركزي، وتم وضع حواجز أمنية وكردونات حول محطة الوقود، فيما تحرك، على عجل، فريق إدارة الأزمات والكوارث برئاسة مركز أجا، وفريق العمل التنفيذي، فور نشوب الحريق الهائل.
وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل المصابين لمستشفى أجا المركزي، وجار حصر الخسائر، في وقت طالب رئيس مركز ومدينة أجا بالتدخل السريع، ووجوب التنسيق مع الجهات المعنية في السيطرة على الحريق، حفاظا على أرواح المواطنين.