https://arabic.sputniknews.com/20220222/مندوب-روسيا-في-مجلس-الأمن-المهم-الآن-كيفية-تجنب-نشوب-حرب-وإجبار-أوكرانيا-على-وقف-القصف-1058976148.html

روسيا لمجلس الأمن: المهم الآن تجنب نشوب حرب وإجبار أوكرانيا على وقف القصف

روسيا لمجلس الأمن: المهم الآن تجنب نشوب حرب وإجبار أوكرانيا على وقف القصف

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لا يغير مضمون اتفاقيات مينسك. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T03:29+0000

2022-02-22T03:29+0000

2022-02-22T04:10+0000

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وأضاف، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة التي دعت إليها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وآيرلندا وألبانيا، "استمعنا إلى بيانات مليئة بالعواطف بشأن الخطوة الروسية والمواقف الدولية توحي بأن اعتراف روسيا خطوة مفاجئة، ولكن هذا غير صحيح. جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك أعلنتا انفصالهما واستقلالهما عام 2015 لكننا اعترفنا بهما اليوم فقط.وتابع، حوالي 60 ألف شخص فروا من دونباس إلى داخل روسيا، بسبب القصف الأوكراني وروسيا تؤمن لهم السكن والماء.. الولايات المتحدة والغرب يلعبان دورا سلبيا في أوكرانيا.وأشار إلى أن موسكو منفتحة على الدبلوماسية، ولكن لن نسمح بإراقة الدماء في لوغانسك ودونيتسك.وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن شرق أوكرانيا كان على شفا "مغامرة عسكرية أوكرانية" لا يمكن لروسيا أن تسمح بها، وتعهد بأن موسكو لن تسمح بحدوث "حمام دم جديد" في المنطقة.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".

https://arabic.sputniknews.com/20220222/انطلاق-جلسة-مجلس-الأمن-بشأن-لوغانسك-ودونيتسك-وأمريكا-عواقب-الخطوة-الروسية-ستكون-وخيمة-1058975702.html

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